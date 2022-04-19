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Aile köpekleri 2 yaşındaki çocuklarına saldırınca dehşeti yaşadılar! “Her yer kan içindeydi”

19.04.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan 35 yaşındaki Jodie Griffiths ve 32 yaşındaki Daniel Griffiths çifti dehşeti yaşadı. 2 yaşındaki Romy ismini verdikleri çocuklarına aile köpeklerinin saldırması üzerine yaşadıklarını sosyal medyadan anlatan çift diğer ebeveynleri uyarmak istediğini söyledi. Köpeklerinin çocukları çok sevdiğini anlatan çift, oğullarına saldırması üzerine büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

Aile köpekleri 2 yaşındaki çocuklarına saldırınca dehşeti yaşadılar! “Her yer kan içindeydi”

35 yaşındaki Jodie isimli kadın, eşinden Romy'nin ciddi şekilde ısırıldığına dair kalp durduran bir telefon aldığında işteydi. Romy ve kardeşlerinin oturma odasında ailenin yeni aldığı uçan helikopterle oynadığını ifade eden baba o sırada köpekleri Blizzard’ın ise bir sandalyenin üzerinde uyuduğunu söyledi. Olayı anlatan Daniel, “Çocuklar ön odada uçan helikopterleriyle oynuyorlardı ve köpek sandalyede uyuyordu. Mutfağa gitmek için ayağa kalktım birkaç adım attığımda Romy’in çığlık sesini duydum. Her yer kan içindeydi” dedi.

AMELİYATI 5 SAAT SÜRDÜ

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Köpeğin saldırısının sonrasında çenesi kırılan, burnu tamamen kopan ve üç dişi kökünden sökülen Romy’in yüzüne yüzlerce dikiş atıldı. Burnunu tekrar dikmek için ameliyat olan küçük çocuğun operasyonu yüzündeki büyük hasar nedeniyle tam 5 saat sürdü. Ebeveynler, oğullarının “en iyi arkadaşı” olan köpeğin daha önce hiç saldırgan olmadığını ve onları uçan oyuncak tarafından ürktüğüne ve şok içinde yavrunun yüzüne atıldığına ikna ettiklerini söylüyor.

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“ARTIK ONA GÜVENEMEM”

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Blizzard, yavruluğundan beri sekiz yıllık yaşamının büyük bir bölümünde ailenin bir parçası olmuştu ve daha önce hiçbir saldırganlık belirtisi göstermemişti. Jodie, polis memurlarının aynı gün evlerine geldiğini ve olanın bir 'kaza' olduğu konusunda hemfikir olduğunu, yani isterlerse Blizzard'ın ailenin yanında kalabileceğini söyledi. Ancak sekiz çocuk annesi, çocuklarının yanında bulunan köpeğe bir daha asla güvenemeyeceğini itiraf etti ve bu nedenle, onu yeniden eve götürülmesi için polise teslim etmeye karar verdiler.

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Jodie köpeklerinin vazgeçmenin onlar için zor olduğunu dile getirirken, “Blizzard her zaman oynamayı seven, yaygarayı seven ve her şeye dahil olmak isteyen bir aile köpeği olmuştur.Yumuşak bir köpekti ve çocuklar onu ölesiye severdi. Romy'nin en iyi arkadaşıydı. Planlı bir saldırı olduğunu düşünmüyorum. Saldırıya devam etmedi ya da onu rahatsız etmedi ya da herhangi bir şey, tüm bu hasar sadece bir ısırıktan oldu.Günün sonunda her zaman çocuklarıma öncelik vereceğim ve köpeğin gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık ona güvenemem” dedi.

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