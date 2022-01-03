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Çocuklarıyla birlikte Türkiye'yi terk eden Irmak Ünal'dan bikinili pozlar

03.01.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 çocuk annesi oyuncu Irmak Ünal geçtiğimiz aylarda çocuklarını da yanına alarak Türkiye'yi terk etti. Bali'ye yerleşen Irmak Ünal son olarak bikinili pozlarını paylaştı. Irmak Ünal'ın pozlarına "Her şey gönlünce olsun" yorumları yağdı.

Çocuklarıyla birlikte Türkiye'yi terk eden Irmak Ünal'dan bikinili pozlar

Sosyal medyada verdiği pozlarla zaman zaman gündeme gelen Irmak Ünal ülkeyi terk etti. Instagram hesabında yayınladığı bikinili fotoğraflarıyla takipçilerinin ilgisini çeken 2 çocuk annesi oyuncu, çocuklarını da yanına alıp Türkiye'den gitti.

Oyunculuk kariyerinden bir süredir uzak duran ve ekranlara gelmemeyi tercih eden Ünal Bali'ye yerleşti.

Ekran Alıntısı

Ünal gidişiyle ilgili "Tek amacım kızım Kayla ve oğlum Vadi'nin daha iyi bir eğitim alması. Tabii ben de çeşitli kurslara gideceğim. Türkiye'ye kaç yıl sonra döneriz bilmiyorum. Plan yapmıyorum, anı yaşıyorum" demişti.

Ekran Alıntısı

Irmak Ünal yerleştiği Bali'de denizin de keyfini çıkarıyor. Bikinili pozlarını paylaşan Ünal'a yorum yağdı. Bazı takipçileri Ünal'a "Yaşıyorsun bu hayatı" derken bazıları ise "Her şey gönlünce olsun" yorumlarında bulundu.


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Irmak Ünal
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