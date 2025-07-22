Çocuklarla mutfakta eğlence: Yaz tatiline özel çocuk dostu tarifler! Çocuklarınızla mutfakta yapabileceğiniz 3 tarif...

Ailece yapılan mutfak aktiviteleri hem eğlenceli hem de bağ kurmayı teşvik ediyor. Bu tarifler, az malzemeli, hızlı ve çocukların severek yiyeceği lezzetler sunuyor.

1. MEYVELİ DONDURMA ÇUBUKLARI

Malzemeler (6 çubuk için):

1 su bardağı yoğurt (sade veya vanilyalı)

1 su bardağı taze kiraz, çilek veya şeftali (küçük doğranmış)

2 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu (isteğe bağlı)

1/4 su bardağı süt (bitki bazlı süt de olabilir)

Dondurma çubuğu kalıpları veya küçük bardaklar

Ahşap çubuklar

Yapılışı:

Yoğurt, süt ve balı bir kasede karıştırın. Çocuklar bu adımı kaşıkla kolayca yapabilir.

Doğranmış meyveleri karışıma ekleyin ve hafifçe karıştırın. Çocuklar meyveleri seçip doğrayarak eğlenebilir (bıçak kullanılıyorsa ebeveyn gözetimi gerekli).

Karışımı dondurma kalıplarına veya küçük bardaklara dökün, ahşap çubukları yerleştirin.

Dondurucuda 4-6 saat bekletin. Çıkarmadan önce kalıpları ılık suya batırarak dondurmaları kolayca çıkarın.

Çocuklar dondurmaları renkli tabaklarda servis edebilir.

Hazırlık süresi: 15 dakika (dondurma süresi hariç)

2. MİNİ PİZZA YÜZLER

Malzemeler (4 mini pizza için):

4 adet mini lavaş veya tortilla

1/2 su bardağı domates sosu

1 su bardağı rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri

Dilimlenmiş zeytin, cherry domates, biber veya mısır (yüz şekilleri için)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Taze kekik veya nane (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Fırını 200°C’ye ısıtın ve bir tepsiye yağlı kağıt serin.

Lavaşları tepsiye yerleştirin. Çocuklar, kaşıkla her birine domates sosu sürebilir.

Üzerine rendelenmiş peyniri serpin. Çocuklar zeytin dilimleriyle göz, domatesle ağız, biberle saç gibi yüz şekilleri oluşturabilir.

Zeytinyağını fırçayla hafifçe sürün ve 8-10 dakika, peynir eriyene kadar pişirin.

Kekik veya nane serpip sıcak servis edin. Çocuklar pizzaları süslerken yaratıcılıklarını konuşturabilir!

Hazırlık süresi: 15 dakika

3. RENKLİ SMOOTHİE KASELERİ

Malzemeler (2 kase için):

1 muz (dilimlenmiş)

1 su bardağı çilek veya böğürtlen (taze veya dondurulmuş)

1/2 su bardağı yoğurt

1/4 su bardağı süt (veya bitki bazlı süt)

2 yemek kaşığı granola veya yulaf

Taze meyve dilimleri, hindistancevizi rendesi veya fındık (süsleme için)

Yapılışı:

Muz, çilek, yoğurt ve sütü blenderda pürüzsüz olana kadar karıştırın. Çocuklar blender düğmesine basarak eğlenebilir.

Karışımı kaselere bölün. Çocuklar, granola, meyve dilimleri veya hindistanceviziyle kaseleri süsleyebilir.

Hemen servis edin veya buzdolabında 10 dakika soğutarak ferah bir tat sunun.

Hazırlık süresi: 10 dakika

AFİYET OLSUN!