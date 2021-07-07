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Çocukluğundan bu yana sarı saçlıydı! Sinem Kobal'ın yeni imajı şaşırttı

07.07.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir ekranlarda olmayan ve şimdilerde sadece kızı ile zaman geçiren oyuncu Sinem Kobal, çok uzun zamandır kullandığı sarı saçlarını koyu renge boyattı. Kobal, yeni imajını ise Instagram hesabından yayınladığı bir fotoğrafla sevenlerine gösterdi.

Çocukluğundan bu yana sarı saçlıydı! Sinem Kobal'ın yeni imajı şaşırttı

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz aylarda ilk bebeğini dünyaya getiren Sinem Kobal, imaj değiştirdi. Uzun yıllardır saçlarını sarı renkte kullanan Kobal, yeni saçlarıyla kamera karşısına geçti.

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TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Radikal bir kararla yıllardır sarı olarak kullandığı saçlarını koyu renge boyatan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde Instagram'da gündem oldu. Kobal'ın takipçilerinin yarısı yeni imajını çok beğenirken yarısı da eski saçlarının daha güzel olduğunu ve o imajına geri dönmesi gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Kobal Instagram
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