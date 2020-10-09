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Çocukluk dizisi Mavi kimdir? Beren Gökyıldız kimdir? Beren Gökyıldız kaç yaşında, nereli?

09.10.2020 23:18 | Son Güncelleme:
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Çocukluk dizisi Mavi kimdir? Beren Gökyıldız kimdir? Beren Gökyıldız kaç yaşında, nereli?

Ekranların heyecanla beklenen ve başrolünde usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun rol aldığı Çocukluk dizisi ilk bölümüyle Fox TV ekranlarında izleyicilerle buluştu. Oldukça ilgi çekici bir hikayeye sahip olan Çocukluk dizisi Mavi karakteriyle dikkat çekti. Peki, Çocukluk dizisi Mavi kimdir? Beren Gökyıldız kimdir? Beren Gökyıldız kaç yaşında, nereli?

Oldukça ilginç, dokunaklı ve sürükleyici bir hikayeye sahip olan ve merakla beklenen Çocukluk dizisi ilk bölümü ile Fox TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk’in rol aldığı diziyle ilgili çok sayıda detay merak edilmeye başlandı. Özellikle Çocukluk dizisindeki Mavi karakteri dikkat çekti ve sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Mavi karakteri daha önce Anne dizisiyle büyük beğeni toplayan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız tarafından canlandırılıyor. Peki, Beren Gökyıldız kaç yaşında? Beren Gökyıldız nereli? İşte başarılı çocuk oyuncu ve canlandırdığı karakter ile ilgili tüm merak edilenler...

ÇOCUKLUK DİZİSİ MAVİ KİMDİR?

Çocukluk Mavi karakteriyle de dikkat çekiyor ve karakterle ilgili detaylar merak ediliyor. Bebekken Ali Kaan Umut Evi'ne gelen ve Mahir'den başka bir ebeveyn ve buradan başka bir yuva bilmeyen Mavi'nin Mahir gibi sert görüntüsünün altında altın gibi bir kalbi bulunuyor. Arkadaşlarına kol kanat geren Mavi, akıllı ve tuttuğunu koparan bir çocuk. Zaman içerisinde Mahir'in kopyası haline gelen Mavi, Mahir'i babası olarak görüyor ve bir gün Mahir'in kızı olmayı hayal ediyor. Sosyal medyada da dizinin izleyicileri tarafından Mahir'in Mavi'yi evlat edinmesi yönünde paylaşımlar yapılıyor.

Çocukluk dizisi Mavi kimdir? Beren Gökyıldız kimdir? Beren Gökyıldız kaç yaşında, nereli?

BEREN GÖKYILDIZ KİMDİR?

Beren Gökyıldız yeni dizisi Çocukluk ile yeniden gündeme geldi. 29 Eylül 2009 tarihinde İstanbul'da doğan Beren Gökyıldız yaş olarak şu anda 11 yaşında. Küçük yaşına rağmen çok sayıda dizide rol alan oyuncu, özellikle Anne dizisindeki izleyen herkesi gözyaşlarına boğan performansıyla büyük bir başarı yakaladı. Oyuncu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra bir yandan da öğrenimine devam ediyor. Beren Gökyıldız oynadığı diziler arasında ilk olarak Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşan Kocamın Ailesi dizisiyle tanındı.

Beren Gökyıldız dizileri arasında Anne, Bizim Hikaye, Kızım, Mucize Doktor ve Çocukluk bulunuyor. Küçük yaşına rağmen dikkat çekici şekilde başarılı oyunculuk performansları ortaya koyan Gökyıldız Show TV'de yayınlanan Güldüy Güldüy Show kadrosunda da yer aldı. Bizim Hikaye dizisinde Ayşe karakterine hayat veren oyuncu, TV8 ekranlarında yayınlanan Kızım dizisinde ise Öykü karakterini canlandırdı. Çocukluk dizisinden hemen önce ise Mucize Doktor adlı Fox TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan dizide Betüş karakterini oynadı.

Ayrıca günümüzün başarılı çocuk oyuncular arasında gösterilen ve çok sayıda ödül alan oyuncu, Boşu Bir Yerde ve Bal Kaymak adlı filmlerle de rol aldı. Oyuncunun Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde ödül alırken yaptığı konuşma da izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Beren Gökyıldız ailesi tarafından kendisine verilen destekle oyunculuk kariyerini sürdürüyor. Oyuncunun annesi tarafından yönetilen Instagram hesabında ise 1,1 milyon takipçisi bulunuyor. Şimdi, Gökyıldız'ın dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

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