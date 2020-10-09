Çocukluk dizisi Mavi kimdir? Beren Gökyıldız kimdir? Beren Gökyıldız kaç yaşında, nereli?

Oldukça ilginç, dokunaklı ve sürükleyici bir hikayeye sahip olan ve merakla beklenen Çocukluk dizisi ilk bölümü ile Fox TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk’in rol aldığı diziyle ilgili çok sayıda detay merak edilmeye başlandı. Özellikle Çocukluk dizisindeki Mavi karakteri dikkat çekti ve sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Mavi karakteri daha önce Anne dizisiyle büyük beğeni toplayan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız tarafından canlandırılıyor. Peki, Beren Gökyıldız kaç yaşında? Beren Gökyıldız nereli? İşte başarılı çocuk oyuncu ve canlandırdığı karakter ile ilgili tüm merak edilenler...

ÇOCUKLUK DİZİSİ MAVİ KİMDİR?

Çocukluk Mavi karakteriyle de dikkat çekiyor ve karakterle ilgili detaylar merak ediliyor. Bebekken Ali Kaan Umut Evi'ne gelen ve Mahir'den başka bir ebeveyn ve buradan başka bir yuva bilmeyen Mavi'nin Mahir gibi sert görüntüsünün altında altın gibi bir kalbi bulunuyor. Arkadaşlarına kol kanat geren Mavi, akıllı ve tuttuğunu koparan bir çocuk. Zaman içerisinde Mahir'in kopyası haline gelen Mavi, Mahir'i babası olarak görüyor ve bir gün Mahir'in kızı olmayı hayal ediyor. Sosyal medyada da dizinin izleyicileri tarafından Mahir'in Mavi'yi evlat edinmesi yönünde paylaşımlar yapılıyor.