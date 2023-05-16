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Çocuktan Al Haberi'nin çakıl bebeği Nisan Aktaş büyüdü! Son halini görenler şaşkına döndü

16.05.2023 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuktan Al Haberi'nin akıl küpü bebeği Nisan Aktaş şimdilerde kocaman oldu. 2016 yılında Evrim Akın'ın sunumuyla gerçekleşen programda birbirinden renkli çocuklar bulunuyordu. Nisan Aktaş'ın son halini görenler şaşkına döndü.

Çocuktan Al Haberi'nin çakıl bebeği Nisan Aktaş büyüdü! Son halini görenler şaşkına döndü

Çocuktan Al Haberi'nin minik yıldızı Nisan Aktaş büyüdü. Nisan Aktaş yıllar içindeki değişimi ile şoke etti.

Çakıl Bebek Nisan Aktaş, Çocuktan Al Haberi programına katıldığında 3 yaşındaydı.

nisan aktaş esk

Şimdilerde kocaman olan Nisan Aktaş 9 yaşına girdi.

nisan aktaş eski

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Katıldığı çocuk programında konuşmaları ve neşeli halleriyle dikkat çeken Nisan Aktaş, 2014 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

NİSAN AKTAŞ YENİ

Aslen İstanbullu olan Aktaş, ilkokul eğitimine devam etmektedir.

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Yarışmada anlattığı masallarla da dikkat çeken Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ve Masal Zamanı "Melez Prenses" filmlerinde de rol almıştır.

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Sosyal medyada aktif paylaşımları bulunan Nisan Aktaş'ın hesabını ailesi yönetiyor.

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Nisan Aktaş'ın Instagram hesabında 547 bin takipçisi bulunmaktadır.

nisan aktaş son

Nisan Aktaş'ın son halini görenler ''Koca kız olmuş'' ve ''Zaman ne hızlı akıyor'' gibi yorumlarda bulunuyor.

nisan aktaş son 2

nisan altaş son2


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