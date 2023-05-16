Çocuktan Al Haberi'nin çakıl bebeği Nisan Aktaş büyüdü! Son halini görenler şaşkına döndü

Çocuktan Al Haberi'nin minik yıldızı Nisan Aktaş büyüdü. Nisan Aktaş yıllar içindeki değişimi ile şoke etti.

Çakıl Bebek Nisan Aktaş, Çocuktan Al Haberi programına katıldığında 3 yaşındaydı.

Şimdilerde kocaman olan Nisan Aktaş 9 yaşına girdi.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Katıldığı çocuk programında konuşmaları ve neşeli halleriyle dikkat çeken Nisan Aktaş, 2014 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Aslen İstanbullu olan Aktaş, ilkokul eğitimine devam etmektedir.

Yarışmada anlattığı masallarla da dikkat çeken Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ve Masal Zamanı "Melez Prenses" filmlerinde de rol almıştır.

Sosyal medyada aktif paylaşımları bulunan Nisan Aktaş'ın hesabını ailesi yönetiyor.

Nisan Aktaş'ın Instagram hesabında 547 bin takipçisi bulunmaktadır.

Nisan Aktaş'ın son halini görenler ''Koca kız olmuş'' ve ''Zaman ne hızlı akıyor'' gibi yorumlarda bulunuyor.



