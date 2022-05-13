'Çocuktan Al Haberi' programındaki minik Aras kocaman oldu! İşte Aras Özadalı'nın son hali...

Küçük fenomen Aras Özadalı, televizyon ekranlarında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programıyla adını duyurmuştu. Şimdilerde ailesinin yönetimindeki Instagram hesabından bol bol gönderileri paylaşılan Aras Özadalı kocaman oldu.
Aras Özadalı'nın Instagram'da 482 bin takipçisi bulunuyor. Özadalı konuşkan, sevimli kişiliğiyle sosyal medyada kitleleri kendine hayran bırakıyor.
İlk önce sosyal medyada, ailesinin paylaştığı videolarla tanınan Aras Özadalı, 3 yaşındayken 'Çocuktan Al Haberi' programında yer almıştı.
Sosyal medyada, babasının seçtiği telaffuzu zor kelimeleri söylemeye çalışan minik Aras'ın sevimli halleri çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.
Üstelik o videolar haber bültenlerine konu olmuştu.
İşte 5 yaşındaki Aras Özadalı'nın son hali...
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