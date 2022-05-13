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'Çocuktan Al Haberi' programındaki minik Aras kocaman oldu! İşte Aras Özadalı'nın son hali...

13.05.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aras Özadalı babasının çekimleri sayesinde Instagram'da fenomen bebeklerden biri olmuştu. Doğa Rutkay'ın sunuculuğunu üstlendiği 'Çocuktan Al Haberi' programında da yer alan Aras Özadalı şimdilerde kocaman oldu.

'Çocuktan Al Haberi' programındaki minik Aras kocaman oldu! İşte Aras Özadalı'nın son hali...

Küçük fenomen Aras Özadalı, televizyon ekranlarında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programıyla adını duyurmuştu. Şimdilerde ailesinin yönetimindeki Instagram hesabından bol bol gönderileri paylaşılan Aras Özadalı kocaman oldu.

İŞTE ARAS ÖZADALI'NIN SON HALİ

Aras Özadalı'nın Instagram'da 482 bin takipçisi bulunuyor. Özadalı konuşkan, sevimli kişiliğiyle sosyal medyada kitleleri kendine hayran bırakıyor.

'Çocuktan Al Haberi' programındaki minik Aras kocaman oldu! İşte Aras Özadalı'nın son hali...

İlk önce sosyal medyada, ailesinin paylaştığı videolarla tanınan Aras Özadalı, 3 yaşındayken 'Çocuktan Al Haberi' programında yer almıştı.

'Çocuktan Al Haberi' programındaki minik Aras kocaman oldu! İşte Aras Özadalı'nın son hali...

Sosyal medyada, babasının seçtiği telaffuzu zor kelimeleri söylemeye çalışan minik Aras'ın sevimli halleri çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

'Çocuktan Al Haberi' programındaki minik Aras kocaman oldu! İşte Aras Özadalı'nın son hali...

Üstelik o videolar haber bültenlerine konu olmuştu.

'Çocuktan Al Haberi' programındaki minik Aras kocaman oldu! İşte Aras Özadalı'nın son hali...

İşte 5 yaşındaki Aras Özadalı'nın son hali...

'Çocuktan Al Haberi' programındaki minik Aras kocaman oldu! İşte Aras Özadalı'nın son hali...

'Çocuktan Al Haberi' programındaki minik Aras kocaman oldu! İşte Aras Özadalı'nın son hali...

'Çocuktan Al Haberi' programındaki minik Aras kocaman oldu! İşte Aras Özadalı'nın son hali...

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