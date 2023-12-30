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"Çok acayip sorular var" demişti! Esra Ezmeci ağızları açık bıraktı: Eşinin cinsel ilişki sırasında...

30.12.2023 09:46 | Son Güncelleme:
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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci hem kendisine gelen mesajlarla hem de Hürrem yağına dair fikirleriyle son günlerde gündemdeydi. Sosyal medyadan kendisine gelen mesajları paylaşan Esra Ezmeci yine ağızları açık bıraktırdı.

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, kendisine gelen cinsellik sorularını paylaşarak gündeme geliyor. Son olarak bir kişinin cinsel organını tavana bağlamasını anlatan psikolog 'yok artık' dedirtmişti.

"Çok acayip sorular var yani evet çok çok enteresan sorular gelmeye devam ediyor cinsellikle ilgili" diyen Esra Ezmeci yine gelen mesajları paylaştı.

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Bir takipçisi Esra Ezmeci'ye mesaj atarak "Eşim seks sırasında ailemin de bizi duymasını istiyor fantezisel durum mu anormal midir?" diye sordu.

Esra Ezmeci ise bu soruya "Cinsellik sırasında görülme ya da izlenilme isteği bir fantezi olabilir ama siz bunun hoşunuza gitmeyen bir fantezi olduğunu söyleyebilirsiniz" yanıtını verdi.


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