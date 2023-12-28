Esra Ezmeci'ye gelen sorular Armağan Çağlayan'ı şoke etti! Yok artık dedirten cinsellik mesajı

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci Gör Beni serisinin konuğu oldu. Armağan Çağlayan'a uzun süredir sosyal medyada gelen cinsellik itiraflarına dair bilgiler veren Ezmeci şoke eden şeyler anlattı.

"Tamam duyabileceğim her şeyi duydum diyor musunuz yoksa daha duyacaklarını var mıdır?" diyen Çağlayan'a "Çok acayip sorular var yani evet çok çok enteresan sorular gelmeye devam ediyor cinsellikle ilgili" yanıtını veren Esra Ezmeci anlattıklarıyla şoke etti.

"CİNSEL ORGANI BÜYÜSÜN DİYE..."

Esra Ezmeci konuşmasında şunları söyledi:

"Farklı fantezileri olan insanlar var, farklı yöntemler deneyen insanlar var o yüzden mesela geçen bunu anlatmak istiyorum mesela işte cinsel organı büyüsün diye bir şey anlatmışlar kadının kocasına. Kocası geceleri cinsel organını tavanına bağlıyor muş, böylelikle demişler ki hem tuzlu suya yatır sonra da tavana bağlarsan cinsel organı büyür... Diyor ki yani her gece eşim tavana bağlıyor cinsel organını ve o şekilde büyüyeceğine inanıyor işte ne yapmak lazım..."

Duydukları karşısında şoke olan Armağan Çağlayan "Tuza mı yatırıyor bir de" duyarak ne diyeceğini bilemedi.





