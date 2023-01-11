'Çok ciddi' yağış alacak! Uzmanlar ve Meteoroloji aynı illeri işaret edip uyardı: 10 günlük toplamda...

Özellikle Ege ve Akdeniz'de yaşayan vatandaşları zorlu hava koşulları bekliyor. Hem uzmanlardan hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Muğla ve Antalya için uyarı yapıldı. Meteoroloji ayrıca 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin tahminini sosyal medya hesabından paylaştı. Şen, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün batı yağmurlu. Muğla Denizli Antalya çevrelerinde yağış kuvvetli. İstanbulda hafif. Sıcaklık ortalamanın üzerinde. Kar yok"

"10 GÜNLÜK TOPLAMDA 300 MM YAĞIŞ"

Kerem Ökten, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Muğla ve Antalya çok ciddi miktarda yağış alacak. Özellikle Antalyalılar tedbirli olmalı. Antalya'da 10 günlük toplamda 300 mm yağış bekleniyor. Yeşil az, mavi orta, kırmızı kuvvetli, mor şiddetli, gri aşırı, kahverengi afet riski..."

"KUVVETLİ KAR GEÇİŞİ ALACAK"

Ökten ayrıca Bursa ve İstanbul'a da yağış geldiğini belirtirken "Uludağ kuvvetli kar geçişi alacak" dedi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Mersin, Karaman, Eskişehir ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Ege'nin Yüksekleri ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

11 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, İzmir, Manisa ve Muğla için turuncu kod; Balıkesir, Denizli, Kütahya ve Uşak için sarı kodlu uyarı yapıldı.



