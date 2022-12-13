Çok Gezenti'nin sunucusu Burak Akkul: Sabiha Gökçen’de simit ve kahveye 265 lira verdim

Teve2'de yıllardır ekrana gelen seyahat programı Çok Gezenti'yi eşi Seda Akkul ile birlikte hazırlayan ve sunan Burak Akkul, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla havalimanındaki fiyatlara isyan etti.

"265 LİRA VERDİM"

Akkul, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki simit ile iki kahveye 256 lira ödediğini, sosyal medya hesabından paylaştı. Akkul "Az önce Sabiha Gökçen’de iki simit iki kahveye 265 lira verdim. Bütün gün konuşmak istemiyorum." ifadesini kullandı.



Akkul "Harika. Cevap verin ki mizahımız yerini bulsun" paylaşımı da yapınca Akkul'un paylaşımına yorum yağdı.



