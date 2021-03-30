Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncusu Arif Güloğlu'ndan açıklama

Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandı. Hastalığını iki hafta önce öğrenen oyuncu, Ankara'da tedavi görüyor. Henüz ameliyat olmadığı öğrenilen 24 yaşındaki Arif Güloğlu'nun son iki haftadır skeçlerde yer almamasının sebebinin tedavi süreci olduğu anlaşıldı.

"HIZLA ATLATACAĞIMA İNANIYORUM"

Güloğlu, çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı" diyen genç oyuncu, "Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

CEM YILMAZ'DAN DESTEK

Paylaşımı sonrası Arif Güloğlu'na "Geçmiş olsun" mesajları yağarken, oyuncuya bir destek de ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan geldi.

Yılmaz, "Sevgili kardeşim bu zorlu macerada asla moralini bozma. En güzel şekilde sağlığına kavuşmanı diliyorum. İnanarak mücadeleni vereceğini biliyorum. Şimdiden geçmiş olsun diyorum" sözleriyle Güloğlu'na seslendi.

