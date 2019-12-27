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  4. Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı bölümünde hangi ünlüler var? İşte Kanal D 2020 yılbaşı programları

Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı bölümünde hangi ünlüler var? İşte Kanal D 2020 yılbaşı programları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 21:23 | Son Güncelleme

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yönetmenliğini Özge Toprak Bahıt’ın yapımcılığını ise Necati Akpınar’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, 31 Aralık Salı akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekrana gelecek.

Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı bölümünde hangi ünlüler var? İşte Kanal D 2020 yılbaşı programları

Çok Güzel Hareketler 2'nin yılbaşı özel bölümüne Afili Aşk’ın başrol oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul, Ümit Besen, Eypio, Gülben Ergen, Anadolu Ateşi, Suzan Kardeş, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ersay Üner ve İsmail Altunsaray konuk olacak.
Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel’ bölümü, İbrahim Büyükak’ın sunumuyla başlayacak. İlk skeç Erkek Yurdu’nda Oğuzhan Koç; Semtsel Dönüşüm skecinde Eypio izleyici karşısına çıkarken; Yılbaşı Çevirmesi’nde Afili Aşk dizisinin oyuncuları Burcu Özbek ve Çağlar Ertuğrul rol alacak.

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Gülben Ergen, 15 yıl aradan sonra “dadı” karakteri olarak ekranda olacak. Mahalle Katkısı skecinde ise izleyici Ersay Üner ve Anadolu Ateşi ile hem gülecek hem eğlenecek.

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Gecenin bir diğer sürprizi rap performansıyla müziğin efsane isimlerinden Ümit Besen olacak.

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Yılbaşı ekranında bir ‘Çok Güzel Hareketler klasiği’ olan Açın Kapıyı skeçi de sahnelenecek.

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BKM’nin 25. yılında Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah, doğdukları sahnede Mükremin’in rüyasında buluşacak. Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan’ın yıllar sonra aynı sahnede Lütfiye, Mükremin ve Feriştah olarak Bir Demet Tiyatro’yu oynaması Çok Güzel Hareketler’in yılbaşı bölümünü unutulmaz kılacak.

Gecenin finalinde ise sahneye Suzan Kardeş çıkacak.

Eğlence, kahkaha ve sürprizlerle dolu Çok Güzel Hareketler’in yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Salı akşamı Kanal D’de.

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