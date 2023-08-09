Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak'ın son haline yorum yağdı! Görenler tanıyamadı

Ünlü oyuncu ve yönetmen Zeynep Koçak; Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak'ın da rol aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile adını geniş kitlelere duyurmuştu. Bir dönem Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan ünlü isim evliliğin eşiğinden dönmüştü.

Koçak son olarak, Kubilay Aka ve Hazar Ergüçlü'nün başrolünde yer aldığı Sadece Arkadaşız dizisinde Sinem karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri haline gelen Zeynep Koçak şimdi de yeni imajıyla çok konuşuldu.

Saçlarını sarıya boyatıp afro yaptıran Koçak'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak sosyal medyada ilgi odağı oldu. İddialı tarzı ve cesur pozlarıyla çok konuşulan ünlü isme; 'Ne kadar değişmiş', 'Bu Zeynep olamaz', 'Tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.

Ankara doğumlu Zeynep Koçak, 27 Ağustos 1983 yılında dünyaya geldi. Lise eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamlayan oyuncu, Lisans eğitimini Çankaya Üniversitesi Hukuk bölümünde tamamladı.

Üniversite yıllarında oyunculuğa ilgisi olan Koçak, bu dönemde klip yönetmenliği ve kısa film yaptı.



