Çok Güzel Hareketler Bunlar'la ünlenen Ayşegül Akdemir son haliyle şaşırttı!

Kadrosunda Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Murat Eken ve Zeynep Koçak gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer alan ünlü oyuncu Ayşegül Akdemir, son haliyle şaşırttı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA OYNAMIŞTI

1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ayşegül Akdemir, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk bölümünde okudu. Ardından plastik makyaj ve tiyatro beden dili eğitimi alan oyuncu, Beşiktaş Kültür Merkezi'nin sınavlarını kazanarak, Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosuna girdi. 2014-2016 yılları arasında Güldür Güldür'de rol alan Ayşegül Akdemir, en son Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Gülsüm' karakterini canlandırmıştı.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Ayşegül Akdemir'in, 2014 yılında dünyaevine girdiği Gökhan Şahin ile mutlu bir evliliği var.

Kemal Şahin adında bir oğlu olan Ayşegül Akdemir, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.



