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Çok konuşulacak karar! Çilem Doğan akıllara geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 09:50 | Son Güncelleme

Yargıtay'da çok konuşulacak bir karara imza atıldı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yıllardır dayak yediği kocasını tülbentle boğarak öldüren kadına "meşru müdafaa" nedeniyle verilen beraat kararını bozdu. Karar, kendisini fuhuş yapmaya zorlayan kocasını öldürüp ardından serbest kalan Çilem Doğan'ı akıllara getirdi. Bu karar Doğan'ı da etkileyebilir

Çok konuşulacak karar! Çilem Doğan akıllara geldi

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, tülbentle kocasını boğaarak öldüren kadının 'meşru müdafaa nedeniyle beraat edilmesi' kararının bozulma sebebi; kadının dayak yemesi, sürekli alkol alan kocası tarafından cinsel saldırıya uğraması, tehdit edilmesi gibi nedenler bulunmasına karşın, otopsi raporunda ölüm sırasında boğuşma izi bulunmaması nedeniyle kadının kocasını uyurken boğduğu kanısına varması oldu.

Kurulun kararı, aleyhe temyiz bulunmadığından, kadına verilen beraat kararını etkilemeyecek ancak bundan sonraki meşru müdafaa nedeniyle verilen beraat kararlarında emsal nitelik taşıyacak.

ÇİLEM DOĞAN DA SERBEST KALMIŞTI

Adana’da kocası tarafından şiddet uygulandığı ve fuhuş yapmaya zorlandığı iddiasıyla kocasını öldürmek suçuyla yargılanan ve 15 yıl hapse mahkum edilen bir çocuk annesi Çilem Doğan, eyleminin ‘meşru müdafaa’ sınırları içinde değerlendirilip, ‘adli kontrol şart’ uygulanması ile birlikte 50 bin TL’lik kefaletle serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
çilem doğan cinayet adana Yargıtay

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Adaletimiz adaletsiz....
öldürecegine boşan gitsin
Uyumuyorsa kadının gücü yeter mi? Koca uyanıkken kadını pazarlıyor işte. Çaresizlik nedir kimse bilmez çaresiz kalmayınca.
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