Çok konuşulacak karar! Çilem Doğan akıllara geldi

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, tülbentle kocasını boğaarak öldüren kadının 'meşru müdafaa nedeniyle beraat edilmesi' kararının bozulma sebebi; kadının dayak yemesi, sürekli alkol alan kocası tarafından cinsel saldırıya uğraması, tehdit edilmesi gibi nedenler bulunmasına karşın, otopsi raporunda ölüm sırasında boğuşma izi bulunmaması nedeniyle kadının kocasını uyurken boğduğu kanısına varması oldu.

Kurulun kararı, aleyhe temyiz bulunmadığından, kadına verilen beraat kararını etkilemeyecek ancak bundan sonraki meşru müdafaa nedeniyle verilen beraat kararlarında emsal nitelik taşıyacak.

ÇİLEM DOĞAN DA SERBEST KALMIŞTI

Adana’da kocası tarafından şiddet uygulandığı ve fuhuş yapmaya zorlandığı iddiasıyla kocasını öldürmek suçuyla yargılanan ve 15 yıl hapse mahkum edilen bir çocuk annesi Çilem Doğan, eyleminin ‘meşru müdafaa’ sınırları içinde değerlendirilip, ‘adli kontrol şart’ uygulanması ile birlikte 50 bin TL’lik kefaletle serbest bırakılmıştı.

