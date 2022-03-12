HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Çok konuşulacak Tansu Çiller iddiası! O partinin adını değiştirecek…

Çok konuşulacak Tansu Çiller iddiası! O partinin adını değiştirecek…

12.03.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tansu Çiller’in yeniden aktif siyasete dönmek için yol haritasını belirlediği iddia edildi. Çiller’in yeni parti kurmayacağı var olan siyasi bir partinin adını değiştirerek yoluna devam edeceği iddia edildi. İşte Tansu Çiller’in aktif siyasete dönüşü ile ilgili son dakika kulis bilgilerinin detayları…

Çok konuşulacak Tansu Çiller iddiası! O partinin adını değiştirecek…

Son dakika haberine göre; Eski Başbakan Tansu Çiller'in yeniden siyasete döneceği iddiası gündemdeki yerini koruyor. Kulislerde Çiller'in son dönemde parti kurmaya ilişkin görüşmeler yaptığı belirtilirken siyasete atılacağı partinin isminin ne olacağı da merak ediliyor.

TANSU ÇİLLER YENİ PARTİ KURACAK MI?

DW Türkçe'nin Çiller'e yakın isimlerden edindiği bilgiye göre, Çiller yeni bir parti kurmayacak ve 2020 yılında kurulan Bizim Parti'nin ismi değiştirilecek. Partinin yeni yüzü için Büyük Türkiye Partisi ismi konuşuluyor. Şu anda eski DYP'li isimlerle ve şu anda başka partilerde görev almış siyasetçilerle Çiller'in ekibine katılım için görüşmeler sürüyor.

Son Dakika: Meral Akşener'den Tansu Çiller açıklaması: Benim aklıma Erdoğan geliyorSon Dakika: Meral Akşener'den Tansu Çiller açıklaması: Benim aklıma Erdoğan geliyor

"BEN MİLLETİMİ ÖZLEDİM" DEMİŞTİ

Çiller de geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalının etkinliğinde geri dönüş sinyali vererek, "Ben milletimi özledim. Kim ne kadar isterse, o kadarını alır. Bu benim bir borcum. Bu benim üstümde bir vebal. Yani karar vermiş durumda değilim. Ama neye karar verirsem vereyim bunu koltuk için yapmayacağım, bunu bir ikbal için yapmayacağım" demişti.

Tansu Çiller siyasete geri mi dönüyor? "Bu benim milletime borcum" diyerek açıkladıTansu Çiller siyasete geri mi dönüyor? "Bu benim milletime borcum" diyerek açıkladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnce'den dikkat çeken sözler: Çok gizli oyumuz varİnce'den dikkat çeken sözler: Çok gizli oyumuz var
64 kilometrelik Rus konvoyu harekete geçti64 kilometrelik Rus konvoyu harekete geçti
Meral Akşener'den Tansu Çiller açıklamasıMeral Akşener'den Tansu Çiller açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Tansu Çiller

En Çok Okunan Haberler

'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı

'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı

Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...

Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...

Ukrayna birlikleri, Rus tanklarını böyle imha etti

Ukrayna birlikleri, Rus tanklarını böyle imha etti

Ukrayna'dan çarpıcı açıklama: Rusya, Belarus'u vuracak

Ukrayna'dan çarpıcı açıklama: Rusya, Belarus'u vuracak

Ukrayna duyurdu! Rus güçler Belediye Başkanını kaçırdı

Ukrayna duyurdu! Rus güçler Belediye Başkanını kaçırdı

Biden: Bunun tek adı 3. Dünya Savaşı'dır

Biden: Bunun tek adı 3. Dünya Savaşı'dır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.