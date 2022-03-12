Çok konuşulacak Tansu Çiller iddiası! O partinin adını değiştirecek…

Son dakika haberine göre; Eski Başbakan Tansu Çiller'in yeniden siyasete döneceği iddiası gündemdeki yerini koruyor. Kulislerde Çiller'in son dönemde parti kurmaya ilişkin görüşmeler yaptığı belirtilirken siyasete atılacağı partinin isminin ne olacağı da merak ediliyor.

TANSU ÇİLLER YENİ PARTİ KURACAK MI?

DW Türkçe'nin Çiller'e yakın isimlerden edindiği bilgiye göre, Çiller yeni bir parti kurmayacak ve 2020 yılında kurulan Bizim Parti'nin ismi değiştirilecek. Partinin yeni yüzü için Büyük Türkiye Partisi ismi konuşuluyor. Şu anda eski DYP'li isimlerle ve şu anda başka partilerde görev almış siyasetçilerle Çiller'in ekibine katılım için görüşmeler sürüyor.

"BEN MİLLETİMİ ÖZLEDİM" DEMİŞTİ

Çiller de geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalının etkinliğinde geri dönüş sinyali vererek, "Ben milletimi özledim. Kim ne kadar isterse, o kadarını alır. Bu benim bir borcum. Bu benim üstümde bir vebal. Yani karar vermiş durumda değilim. Ama neye karar verirsem vereyim bunu koltuk için yapmayacağım, bunu bir ikbal için yapmayacağım" demişti.



