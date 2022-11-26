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Çokeşliliğin dünyadaki en büyük temsilcisiydi! 8 kadınla aynı anda evlenen fenomen isim dördünden boşandı... “Yeni eşlerimi arıyorum”

26.11.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çokeşliliğin dünyadaki en popüler temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Brezilyalı fenomen Arthur O Urso’nun evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Geçtiğimiz aylarda aynı anda sekiz kadınla evlenen Urso, eşlerinden dördüyle boşandığını ve yeni eşlerini aramaya başladığını açıkladı.

Çokeşliliğin dünyadaki en büyük temsilcisiydi! 8 kadınla aynı anda evlenen fenomen isim dördünden boşandı... “Yeni eşlerimi arıyorum”

Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki bir kilisede sekiz kadınla aynı anda evlenerek dünya manşetlerindeki yerini alan Arthur O Urso, şimdi dört eşinden boşandığını açıkladı. Daha önceki açıklamalarında da birden fazla eşe sahip olmanın zorluklarından söz eden 36 yaşındaki fenomen isim çokeşli evliliklerinin ilk yılını kutladıktan sonra dört eşinin boşanma kararı verdiğini itiraf etti.

TARTIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

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Sekiz kadınla aynı anda yaşamak için kendisine bir aşk malikanesi satılan Urso, işlerin hesapladığı gibi gitmediğini söyledi. Eşlerinden bazılarının evliliklerindeki bazı durumları kabul edemediğini ifade eden Urso, “Monotonluğunu önlemek için bazı şeyler yaptık. Ancak küçük tartışmalar şiddetlendi ve ayrılmak için ortak bir anlaşmaya vardık. Huzur içinde bitirdik” dedi.

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Dört eşinin boşanmasından sonra kalan dört eşiyle huzurlu bir şekilde haytaını devam ettirdiğin söyleyen Urso, evliliklerine katılması için yeni kişiler aradıklarını itiraf etti. Çokeşliliğin kendisi için özel bir anlam taşıdığını anlatan Urso, “Bunun ne zaman olacağını ve tekrar evlenip evlenmeyeceğimi bilmiyorum ama daha çok kadın istiyorum. Yeni eşlerimi arıyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya ilişki sorunları

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