Çoklu organ nakli yapılan Hakan Taşıyan taburcu oldu

Hayranlarına sevgilerini ileten 48 yaşındaki sanatçı, "Gün geçtikçe iyiye gidiyorum. En kısa zamanda tekrar yeni bir sayfayla sevdiklerimle birlikteyim inşallah. Sürekli kontrole gelip gidiyorum. Birkaç ay sonra, yaza daha iyi olacağım. Arayan soran herkese, bütün sevdiklerime, sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Böbrek naklinin, dokuları uyumlu olduğu için kız kardeşinden yapıldığını belirten Hakan Taşıyan, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Ekim 2020'de karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye başvuran şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık yedi aydır tedavi gördüğünü ve 1,5 ay önce de ameliyat olduğunu söyledi. Hakan Taşıyan, taburcu olmadan önce, Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.

Daha sonra hastanenin Organ Nakli Konseyi'nin Taşıyan'ın durumunu değerlendirdiğini ve karaciğer ile böbrek naklinin birlikte yapılması kararını aldığını bildiren Bostancı, süreci şöyle anlattı:

"Canlıdan nakil için organ hazırlıklarına başladık. Ama karaciğer için uygun organ bulamadık. Kız kardeşi böbrek için uygun bulundu. Daha sonra kadavradan karaciğer beklemeye başladık. İzmir'den bir organ çıktı. Devletimizin sağladığı uçakla oraya gidildi ve organ alındı. İlk önce karaciğer naklini, beş gün sonra da böbrek naklini yaptık. Ekibin tedavisi sayesinde şu anda her iki organı da çalışıyor. Şehir hastanemizin ilk kombine organ nakli yapılan hastası Hakan Bey şu anda diyalize girmiyor ve iyi bir durumda. Eşi, bu sabah şarkı söylemeye başladığını söyledi."



Bostancı, organ naklinin 20 branşı ilgilendiren bir emek işi olduğunu ifade ederek, "Bu bir ekibin başarısı. Tüm branşlarımıza ve emek veren tüm hekim ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



