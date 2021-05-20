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Çoklu organ nakli yapılan Hakan Taşıyan taburcu oldu

20.05.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli yapılan Hakan Taşıyan, yaklaşık yedi ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi. 48 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Çoklu organ nakli yapılan Hakan Taşıyan taburcu oldu

Ekim 2020'de karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye başvuran şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık yedi aydır tedavi gördüğünü ve 1,5 ay önce de ameliyat olduğunu söyledi. Hakan Taşıyan, taburcu olmadan önce, Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.

"GÜN GEÇTİKÇE İYİYE GİDİYORUM"

Böbrek naklinin, dokuları uyumlu olduğu için kız kardeşinden yapıldığını belirten Hakan Taşıyan, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

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Hayranlarına sevgilerini ileten 48 yaşındaki sanatçı, "Gün geçtikçe iyiye gidiyorum. En kısa zamanda tekrar yeni bir sayfayla sevdiklerimle birlikteyim inşallah. Sürekli kontrole gelip gidiyorum. Birkaç ay sonra, yaza daha iyi olacağım. Arayan soran herkese, bütün sevdiklerime, sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Hakan Taşıyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ameliyatını gerçekleştiren doktorlara ve sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini iletti.

"HASTANEMİZİN İLK KOMBİNE ORGAN NAKLİ"

Ankara Şehir Hastanesi Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı, Taşıyan'ın hastaneye geldiğinde karnında şişlik olduğunu ve diyalize girdiğini anlattı.

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Daha sonra hastanenin Organ Nakli Konseyi'nin Taşıyan'ın durumunu değerlendirdiğini ve karaciğer ile böbrek naklinin birlikte yapılması kararını aldığını bildiren Bostancı, süreci şöyle anlattı:

"Canlıdan nakil için organ hazırlıklarına başladık. Ama karaciğer için uygun organ bulamadık. Kız kardeşi böbrek için uygun bulundu. Daha sonra kadavradan karaciğer beklemeye başladık. İzmir'den bir organ çıktı. Devletimizin sağladığı uçakla oraya gidildi ve organ alındı. İlk önce karaciğer naklini, beş gün sonra da böbrek naklini yaptık. Ekibin tedavisi sayesinde şu anda her iki organı da çalışıyor. Şehir hastanemizin ilk kombine organ nakli yapılan hastası Hakan Bey şu anda diyalize girmiyor ve iyi bir durumda. Eşi, bu sabah şarkı söylemeye başladığını söyledi."

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Bostancı, organ naklinin 20 branşı ilgilendiren bir emek işi olduğunu ifade ederek, "Bu bir ekibin başarısı. Tüm branşlarımıza ve emek veren tüm hekim ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Hakan Taşıyan
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