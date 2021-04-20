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Çölden Gelen filmi hangi ülkede çekildi? İşte Çölden Gelen filminin oyuncuları

20.04.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini Marko Mäkilaakso'nun, senaristliğini Trent Haaga'nın üstlendiği ve başrollerinde Harry Lister Smith, Alex Mills, Alex Mills gibi isimlerin bulunduğu Çölden Gelen filminin künyesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Çölden Gelen filmi hangi ülkede çekildi? Çölden Gelen filmi konusu nedir? İşte Çölden Gelen filminin oyuncuları...

Çölden Gelen filmi hangi ülkede çekildi? İşte Çölden Gelen filminin oyuncuları

1 saat 30 dakika uzunluğunda olan ve yönetmenliğini Marko Mäkilaakso'nun, senaristliğini Trent Haaga'nın üstlendiği Çölden Gelen filminin çekim yeri, konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Çölden Gelen filmi hangi ülkede çekildi? Çölden Gelen filmi konusu nedir?

ÇÖLDEN GELEN FİLMİ HANGİ ÜLKEDE ÇEKİLDİ?

1 Şubat 2018 tarihinde Almanya'da vizyona giren film; İspanya'da Almeria ve Endülüs gibi bölgelerde çekilmiştir. Bir aksiyon ve gerilim filmi olan Çölden Gelen, hayvanlar ile insanların inanılmaz mücadelelerinden birini konu almaktadır.

ÇÖLDEN GELEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde bir grup genç bir çılgınlık yaparak eğlence amaçlı denizi, ormanı tercih etmek yerine çöle giderler. Fakat eğlence için gittiklerini düşündükleri bu çölde başlarına çok tuhaf ve bir o kadar da korkutucu olaylar gelir. Çölde yalnız olacaklarını düşünen gençler karşılarında devasa boyutlardaki örümcekleri farkederler. Bu olaydan sonra tüm iş hayatta kalmak üzerine kurulacaktır. Bir video oyunundan uyarlanan bu filmde bazı sahnelerde oyuna da atıflar yapılmaktadır. Genel itibari ile aksiyon ve gerilim türünde olsa da bazı sahnelerde komedi de bulunmaktadır.

ÇÖLDEN GELEN FİLMİ OYUNCULARI

Harry Lister Smith Brian
Alex Mills Lukas
Vanessa Grasse Lisa
Mark Arnold Dr. Renard
Callum McGowan Tim Guarisco
Andrew Horton Craig Guarisco
James Alper
Michael Majalahti
José Varela Jorge
Jose Leonardo Garcia Torres Flaco
Ross Ellis
Gregory Rowbottom Brad
Millie Smith
Aino Sirje Dansçı
Joanas Salin

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