Çölden Gelen filmi hangi ülkede çekildi? İşte Çölden Gelen filminin oyuncuları

1 saat 30 dakika uzunluğunda olan ve yönetmenliğini Marko Mäkilaakso'nun, senaristliğini Trent Haaga'nın üstlendiği Çölden Gelen filminin çekim yeri, konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Çölden Gelen filmi hangi ülkede çekildi? Çölden Gelen filmi konusu nedir?

ÇÖLDEN GELEN FİLMİ HANGİ ÜLKEDE ÇEKİLDİ?

1 Şubat 2018 tarihinde Almanya'da vizyona giren film; İspanya'da Almeria ve Endülüs gibi bölgelerde çekilmiştir. Bir aksiyon ve gerilim filmi olan Çölden Gelen, hayvanlar ile insanların inanılmaz mücadelelerinden birini konu almaktadır.

ÇÖLDEN GELEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde bir grup genç bir çılgınlık yaparak eğlence amaçlı denizi, ormanı tercih etmek yerine çöle giderler. Fakat eğlence için gittiklerini düşündükleri bu çölde başlarına çok tuhaf ve bir o kadar da korkutucu olaylar gelir. Çölde yalnız olacaklarını düşünen gençler karşılarında devasa boyutlardaki örümcekleri farkederler. Bu olaydan sonra tüm iş hayatta kalmak üzerine kurulacaktır. Bir video oyunundan uyarlanan bu filmde bazı sahnelerde oyuna da atıflar yapılmaktadır. Genel itibari ile aksiyon ve gerilim türünde olsa da bazı sahnelerde komedi de bulunmaktadır.