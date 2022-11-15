Çöp Adam dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Çöp Adam dizisinin yayın tarihi

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Çöp Adam dizisi Melek Gençoğlu ile Su Ersöz tarafından senaryoya çevrildi. Elçin Sangu, çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen Çöp Adam dizisinde Peri rolüne hayat verecek. Peki Çöp Adam dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

ÇÖP ADAM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Çöp Adam dizisinde sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikâyesi ekranlara gelecek.

Elin Sangu, dizide banka müdürü olan Peri rolüyle boy gösterecek. Engin Altan Düzyatan ise bir anda zengin olan Tamer Yılmaz isimli bir yazılımcıya hayat verecek.

ÇÖP ADAM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Elçin Sangu

Engin Altan Düzyatan

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Hülya Şen

Elçin Afacan

Büşra Çam

