MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan adeta eridi! Dekolteli pozuyla mest etti

Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan adeta eridi! Dekolteli pozuyla mest etti

30.03.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çöp Adam dizisinde Meryem karakterine hayat veren Elçin Afacan’ın daha önce bir yılda 28 kilo vermesi gündem olmuştu. Ünlü ismin son paylaşımını görenler tanımakta güçlük geçti. Dekolteli pozlarını paylaşan Afacan’ın fotoğrafına yorum yağdı.

Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan adeta eridi! Dekolteli pozuyla mest etti

Sen Çal Kapımı, Bir Aile Hikayesi gibi dizilerde rol alan ve oyunculuğu ile dikkat çeken Elçin Afacan şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Çöp Adam’da rol alıyor. Dizide Meryem karakterini canlandıran ünlü oyuncunun son halini görenler çok şaşırdı. Dekolteli pozlarını paylaşan Afacan’ın daha da zayıflaması dikkat çekti.

elçin-afacan1

32 yaşındaki güzel oyuncunun şekeri ve gluteni hayatından çıkardığı ve egzersiz yaptığı haberi gündem olmuştu. Elçin Afacan bu şekilde bir yılda 28 kilo vermişti.

elçin-afacan

Ünlü ismin takipçileri fotoğrafına “Çok kilo vermişsin bunu nasıl yaptın”, “Çok güzel olmuşsun”, “Güzeldiniz.. Daha da güzel olmuşsunuz”, “Bu ne güzellik” yorumlarında bulundular.

elçin-2

meryem

İlginizi Çekebilir

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

 Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

 Adidas, Calvin Klein, Levi's... Erkek boxerlarda %50'ye varan indirim

Adidas, Calvin Klein, Levi's... Erkek boxerlarda %50'ye varan indirim

 Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldıVar Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı
Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu...Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu...
Soyunarak kazandığı para şoke etmişti! İç çamaşırlı poz tepki çektiSoyunarak kazandığı para şoke etmişti! İç çamaşırlı poz tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
elcin afacan Oyuncu meryem ünlü oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

'Çekilecek' iddialarına en net yanıt: "Yolumuza devam ederiz"

'Çekilecek' iddialarına en net yanıt: "Yolumuza devam ederiz"

Asgari ücret zammı için 3 seçenek! Yüzde 15, 20, 25...

Asgari ücret zammı için 3 seçenek! Yüzde 15, 20, 25...

Görüşmeye ilişkin çarpıcı kulis! 'Bu akşam saatlerinde...'

Görüşmeye ilişkin çarpıcı kulis! 'Bu akşam saatlerinde...'

YÖK Başkanı Özvar'dan yeni açıklama! Yüz yüze eğitim için tarih verildi

YÖK Başkanı Özvar'dan yeni açıklama! Yüz yüze eğitim için tarih verildi

Türkiye’nin yeni batık şehri: Yusufeli sular altına gömüldü

Türkiye’nin yeni batık şehri: Yusufeli sular altına gömüldü

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.