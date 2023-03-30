Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan adeta eridi! Dekolteli pozuyla mest etti

Sen Çal Kapımı, Bir Aile Hikayesi gibi dizilerde rol alan ve oyunculuğu ile dikkat çeken Elçin Afacan şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Çöp Adam’da rol alıyor. Dizide Meryem karakterini canlandıran ünlü oyuncunun son halini görenler çok şaşırdı. Dekolteli pozlarını paylaşan Afacan’ın daha da zayıflaması dikkat çekti.

32 yaşındaki güzel oyuncunun şekeri ve gluteni hayatından çıkardığı ve egzersiz yaptığı haberi gündem olmuştu. Elçin Afacan bu şekilde bir yılda 28 kilo vermişti.

Ünlü ismin takipçileri fotoğrafına “Çok kilo vermişsin bunu nasıl yaptın”, “Çok güzel olmuşsun”, “Güzeldiniz.. Daha da güzel olmuşsunuz”, “Bu ne güzellik” yorumlarında bulundular.



