Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. “Çöp poşeti” katili olarak anılan tarihin en azılı suçlusu: Patrick Wayne Kearney

“Çöp poşeti” katili olarak anılan tarihin en azılı suçlusu: Patrick Wayne Kearney

17.11.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Çöp Poşeti Katili' olarak da bilinen Kearney, 1975-1977 yılları arasında aktif olan bir seri katil olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek bir IQ’ya sahip olan Kearney, 32 homoseksüel erkeği öldürdüğünü itiraf etti. Kurbanlarının cesetlerini Kaliforniya’da otobanında çöp poşetine sararak atan katil, 21 cinayetten suçlu bulunmasına rağmen itirafından dolayı ömür boyu hapse mahkum edildi.

“Çöp poşeti” katili olarak anılan tarihin en azılı suçlusu: Patrick Wayne Kearney

Patrick Wayne Kearney üç çocuğun en büyüğü olarak dünyaya geldi. Zayıf ve hastalıklı bir çocuk olarak yaşıtlarının zorbalığına uğradı. Gençlik dönemlerinde içine kapandı ve insanları öldürmenin hayalini kurmaya başladı. Seri katil olma fikri aslında gençlik yıllarında ortaya çıktı. Uzun bir süre boyunca bu fikrini saklamayı tercih etti.

EVLİLİĞİNDEN SONRA CİNAYETLER PEŞİ SIRA GELDİ

Kaliforniya’da doğan Kearney bir süre Teksas’ta yaşadı. Boşanmayla sonuçlanan kısa evliliğinden sonra Kaliforniya’ya geri döndü ve sonunda mühendis olarak çalışmaya başladı. Boşanmanın ardından psikolojik problemler yaşayan Kearney, 1962 yılında ilk kurbanını öldürdü.

Kamyonetiyle uzun yola çıkmaktan büyük keyif aldığını ifade eden Kearney, genç erkek otostopçuları ve gay barlarda tanıştığı homoseksüel erkekleri cinayet kurbanları olarak seçti. Kearney’in hedefinde genellikle aynı türdeki kurbanları bulunuyordu. Ölüm sayılarının artmasına rağmen IQ’su sayesinde cinayetleri örtbas etmeyi başardı. Cinayetlerin sonrasında cesetlerin bulunmaması için parçalara ayırarak çöp poşetlerine koyup ülkenin değişik bölgelerine atto. Ancak 1977 yılındaki cinayeti onun sonunu getirdi.

Dünyanın en eğitimli ve korkunç seri katili: Ted BundyDünyanın en eğitimli ve korkunç seri katili: Ted Bundy

RESMEN SUÇLANDI

14 Temmuz 1977'de Patrick Kearney, John LaMay'inki de dahil olmak üzere iki cinayet suçlamasıyla resmen suçlandı. Kearney cinayetlerde tüm sorumluluğu üstlendi ve polise söz konusu oldan kişileri öldürdüğünü çünkü cinayetin onu heyecanlandırdığını ve hakimiyet hissi verdiğini söyledi. 15 Temmuz'a kadar Kearney, yirmi sekiz cinayetin itiraflarını imzaladı ve on iki vaka polis tarafından doğrulandı. 21 Aralık'ta, üç kez birinci derece cinayetten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Patrick Kearney’in hayatı ve işlediği cinayetler 2021 yılında çekilen “Patrick Kearney: The Trash Bag Killer” filmine konu oldu. Katilinin biyografini anlatan belgeselde onun hayatında yer alan isimler ve kriminoloji alanında uzman olan kişiler yer aldı.

Tarihin en ünlü 10 seri katili!Tarihin en ünlü 10 seri katili!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERPınar Deniz'in bu görüntüleri çok konuşulduPınar Deniz'in bu görüntüleri çok konuşuldu
PARTNERKıvanç Tatlıtuğ baba oluyor! Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor!
En iyi kalça seçilmişti! Eski halini görenler tanıyamadıEn iyi kalça seçilmişti! Eski halini görenler tanıyamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bizans’ın Hürrem Sultanı! Seks işçiliğinde imparatoriçeliğe...

Bizans’ın Hürrem Sultanı! Seks işçiliğinde imparatoriçeliğe...

Köpeğine yaptığı hareket olay yarattı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Köpeğine yaptığı hareket olay yarattı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Seksi pozlarıyla olay yaratıyor

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Seksi pozlarıyla olay yaratıyor

Kabul etmedi! Gözyaşları içinde gerçeği anlattı

Kabul etmedi! Gözyaşları içinde gerçeği anlattı

İlginizi Çekebilir

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Öldürdüğü kurbanlarının cinsel organını...

Öldürdüğü kurbanlarının cinsel organını...

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Hayatı boyunca sadece iki kez yıkandı

Hayatı boyunca sadece iki kez yıkandı

Göz bebeklerinde dahi var! Servet harcadı ama durmuyor

Göz bebeklerinde dahi var! Servet harcadı ama durmuyor

Mars’tan geldiğini iddia etti! Ölümsüz olduğunu söyledi

Mars’tan geldiğini iddia etti! Ölümsüz olduğunu söyledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.