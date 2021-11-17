“Çöp poşeti” katili olarak anılan tarihin en azılı suçlusu: Patrick Wayne Kearney

Patrick Wayne Kearney üç çocuğun en büyüğü olarak dünyaya geldi. Zayıf ve hastalıklı bir çocuk olarak yaşıtlarının zorbalığına uğradı. Gençlik dönemlerinde içine kapandı ve insanları öldürmenin hayalini kurmaya başladı. Seri katil olma fikri aslında gençlik yıllarında ortaya çıktı. Uzun bir süre boyunca bu fikrini saklamayı tercih etti.

EVLİLİĞİNDEN SONRA CİNAYETLER PEŞİ SIRA GELDİ

Kaliforniya’da doğan Kearney bir süre Teksas’ta yaşadı. Boşanmayla sonuçlanan kısa evliliğinden sonra Kaliforniya’ya geri döndü ve sonunda mühendis olarak çalışmaya başladı. Boşanmanın ardından psikolojik problemler yaşayan Kearney, 1962 yılında ilk kurbanını öldürdü.

Kamyonetiyle uzun yola çıkmaktan büyük keyif aldığını ifade eden Kearney, genç erkek otostopçuları ve gay barlarda tanıştığı homoseksüel erkekleri cinayet kurbanları olarak seçti. Kearney’in hedefinde genellikle aynı türdeki kurbanları bulunuyordu. Ölüm sayılarının artmasına rağmen IQ’su sayesinde cinayetleri örtbas etmeyi başardı. Cinayetlerin sonrasında cesetlerin bulunmaması için parçalara ayırarak çöp poşetlerine koyup ülkenin değişik bölgelerine atto. Ancak 1977 yılındaki cinayeti onun sonunu getirdi.

RESMEN SUÇLANDI

14 Temmuz 1977'de Patrick Kearney, John LaMay'inki de dahil olmak üzere iki cinayet suçlamasıyla resmen suçlandı. Kearney cinayetlerde tüm sorumluluğu üstlendi ve polise söz konusu oldan kişileri öldürdüğünü çünkü cinayetin onu heyecanlandırdığını ve hakimiyet hissi verdiğini söyledi. 15 Temmuz'a kadar Kearney, yirmi sekiz cinayetin itiraflarını imzaladı ve on iki vaka polis tarafından doğrulandı. 21 Aralık'ta, üç kez birinci derece cinayetten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Patrick Kearney’in hayatı ve işlediği cinayetler 2021 yılında çekilen “Patrick Kearney: The Trash Bag Killer” filmine konu oldu. Katilinin biyografini anlatan belgeselde onun hayatında yer alan isimler ve kriminoloji alanında uzman olan kişiler yer aldı.



