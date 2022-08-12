Çöpe atmayın! Bayat ekmek nasıl yumuşatılır? Bayat ekmekler nasıl değerlendirilir?

Sıcacık taze ekmekler sevilerek tüketiliyor ancak ekmeklerin tazeliğini korumaları uzun sürmüyor. Ekmekleriniz bayatladığı için çöpe atıyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Evde uygulayacağınız yöntemler ile bayatlayan ekmeklerinizi yumuşatarak tekrardan yenilebilir hale getirebilirsiniz. Veya bayatlamış ekmekler ile yapacağınız tarifler ile yemeklerin lezzetine lezzet katabilirsiniz.

BAYAT EKMEK NASIL YUMUŞATILIR?

Fırını önden 150 derecede ısıtın.

Mümkün olduğunca fazla su tutmak için ekmeğinizi folyoya sıkıca sarın. Ekmeğiniz özellikle sertse, sarmadan önce dışını suyla fırçalayın.

Daha sonra fırınınızın orta rafında bütün bir somun için yaklaşık 30 dakika ısıtın. Daha ince ve küçük ekmekleriniz varsa 15-20 dakika ısıtmanız yeterli olacaktır.

Ekmeğin dışındaki folyoyu açın ve çıtır bir kabuk istiyorsanız 5 dakika daha fırına koyun, aksi halde devam edin ve dilimleyin. En azından soğuyana ve bir veya iki saat içinde tekrar eski haline gelene kadar ılık, taze ve yumuşak ekmeğiniz olacak.

BAYAT EKMEKLER NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Bayat ekmekleri yemeklerinizde kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu ekmekleri çöpe atmadan birçok tarif hazırlayabilirsiniz.

KÖFTELİ BAYAT EKMEK KEBABI

Malzemeler

1 adet bazlama ya da pide

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Kekik, Pul biber

Köftesi için;

Yarım kilo kıyma

1 çay bardağı bayat ekmek içi

1 yumurta

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Maydanoz (ince kıyılmış)

1 adet soğan (rendelenmiş)

Kırmızı tozbiber

Pul biber

Karabiber

Tuz

Domates sosu için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 kase rendelenmiş domates

Yarım çay bardağı su

Tuz

Karabiber

Yoğurtlu sos için;

Yoğurt

Sarımsak

Tuz

Yapılışı

İlk olarak ekmeğimizi küp küp olacak şekilde doğrayalım ve fırın tepsisine alalım.

Erittiğimiz tereyağını, sıvı yağ, kekik ve pulbiberi bir kasede karıştıralım.

Ekmeklerin üzerine gezdirerek güzelce harmanlayın ve fırına sürelim. Ekmeklerin üzeri kızarıncaya kadar fırınlayalım.

Köfte için tüm malzemeleri uygun bir kap içerisinde güzelce yoğuralım.

Köfte harcını istediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz, ben yuvarlak şekillendirdim.

Kıtır kıtır olan ekmekleri fırından alarak bekletelim. Köftelerimizi de az yağda kızartalım.

Domates sos için küçük bir tencereye tereyağını alarak eritelim, rendelenmiş domatesleri ekleyelim 5dk kaynatalım. Daha sonra su, tuz ve karabiberi ekleyerek 1-2 dk pişirip ocaktan alalım.

Servis tabağımıza önce kıtır ekmeklerden yerleştirelim, üzerine domates sosundan gezdirelim ve dilediğiniz miktarda yoğurt dökelim. Yoğurdu dilerseniz sarımsaklı dilerseniz de sade yapabilirsiniz.

Son olarak köftelerimizi yerleştirelim. Kıyılmış maydanoz ile de süsleyebilirsiniz.

Kıtır ekmekler domates ve yoğurt sos ile yumuşayacak muhteşem bir lezzete kavuşacak.

BAYAT EKMEK SUFLESİ

Malzemeler

3 yumurta

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yaklaşık 2 su bardağı süt

10-12 dilim tost ekmeği ya da eşit miktar ekmek

1 su bardağı lor peyniri ya da beyaz peynir

Kaşar peyniri rendesi

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kekik

Yapılışı

Yumurtaları karıştırma kabına alıp kullanacağınız peynirin tuz oranına göre az miktar tuz ekleyip çırpalım.

Üzerine yağ ve sütü ekleyip tekrar karıştıralım.

Son olarak lor ya da beyaz peynirle baharatlarını ekleyelim.

Damak zevkinize göre dereotu ya da maydanozda ilave edebilirsiniz bu aşamada.

Ekmekleri küçük küpler şeklinde keselim. Sufle kaplarının yarısına kadar ekmekleri doldurup üzerini sütlü karışımlar ıslatalım.

Biraz kaşar peyniri rendesi serpip tekrar ekmek ekleyelim.

Tekrar sütle ıslatıp en üstüne bolca kaşar rendesi serpelim.

Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirelim.

BAYAT EKMEK MANTISI

Malzemeler

1 ekmeğe yakın bayat ekmek veya parçalanmış ekmekler

2 yumurta

1 kuru soğan

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı silme karabiber

1 çay kaşığı silme pulbiber

1 çay kaşığı silme tuz

1 tutam maydanoz

Kızartmak için sıvı yağ

Üzeri için;

1 kase yoğurt

1 diş sarımsak

Pulbiber ve maydanoz

Yapılışı

Öncelikle bayat ekmeğimizi elimizle küçük parçalara ayıralım

Ekmeklerimizin üzerine yumurtayı ,incecik kıydığımız maydanozu, baharatlarını rendelediğimiz soğanı, sarımsağı ve tuzunu atıp güzelce yoğuralım.

Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp normal köfte şekli verip tabağımıza dizelim.

Bütün ekmeklerimizi aynı işlemi uyguluyoruz tavamıza sıvı yağ koyup iyice ısınmasını bekleyelim. Daha sonra köftelerimizi kızgın yağda güzelce kızartalım.

Kızaran köftelerimizi havlu peçete serdiğimiz tabağımıza alıp biraz bekletelim sonra servis tabağına alalım. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirip pulbiber ve maydanoz serpelim.

PATLICANLI EKMEK KEBABI

Malzemeler

Yarım bayat ekmek

3 tane patlıcan

250-300 gr kıyma

1 tane soğan

1 tane domates

2 tane yeşil biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Karabiber

Pul biber

Tuz

Üzeri için;

Süzme yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı

Pul biber (tereyağı ile yakılacak)

Yapılışı

En alt katı için; önce ekmekler küp küp doğranarak, önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızartalım.

İkinci kat için; patlıcanlar yıkayalım, alacalı soyalım ve küp küp doğrayalım.

1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek, su içerisinde 10-15 dk ıslatalım. Kara suyunun çıkması için.

Sonra kızgın sıvı yağ içerisinde kızartalım.

Üçüncü kat için; soğanlar ve biberler küçük küçük doğrayalım.

2 yemek kaşığı sıvı yağ ile önce soğanları kavuralım.

Sonra biberleri ilave edilip, yumuşayana kadar kavuralım.

Üzerine kıyma ilave edip kavuralım.

Pişen kıymanın üzerine, rendelenmiş ya da küçük küçük doğranmış domates ekleyelim.

Domates suyunu çekene kadar kıymalı harcı pişirelim.

Domatesler suyunu çekince, tuz ve baharatları ekleyip ocağın altını kapatalım.

Borcamda kızartılan ekmeklerin üzerine, önce patlıcanları döşeyelim.

Patlıcanların üzerine, kıymalı sos döküp ve yaydıralım.

Son olarak da ezilmiş yoğurt (sarımsaklı olabilir) ve kızdırılmış pul biberli yağ gezdirerek, patlıcanlı bayat ekmek kebabı hazır edelim.

AFİYET OLSUN!



