Çöpte bebek cesedi bulundu! Hem yanıklar var hem kesikler... Cinsiyeti bile belirlenemedi

Kan donduran olayın adresi bu kez İstanbul oldu! Beşiktaş'ta bir çöp konteynerinin içinde daha yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Bebeğin vücudunda yanıklar ve kesikler tespit edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken çocuğun cinsiyeti belirlenemedi.

Beşiktaş'ta temizlik personeli tarafından çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi bulundu.

TEMİZLİK PERSONELİ BULDU

Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi gördü.

EKİPLER BÖLGEYE GELDİ

Temizlik personelinin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

CİNSİYETİ BELİRLENEMEDİ

Vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu görülen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi.

Polisin olaya ilişkin araştırması sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
bebek beşiktaş ceset
