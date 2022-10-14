Çorba yaparken fark etmeden yapılan bu hatalar çorbanın tadını mahvediyor!

Herkesin zevkine göre çorba tarifi bulunuyor. Gönüllere taht kuran çorbaların yapımında göz kaçan ufak hatalar tüm emeğinizin çöpe gitmesine neden olabiliyor. Kimse tatsız tuzsuz çorbaları içmek istemiyor. İşte çorba yaparken en sık görülen yanlışlar...

ÇORBA YAPARKEN YAPILAN YANLIŞLAR

ET SULARI ÖNCEDEN HAZIRLANMIYOR

Lezzetli bir çorba hazırlamanın en önemli püf noktasının çorba suyunu önceden hazır etmek olduğunu söylüyoruz. Bu yüzden onu hazırlamayı son dakikaya bırakmamalı ve ev yapımı suların (dana ise) ortalama 240-360 dakikada, sığır kemiklerinden ise ortalama 480-600 dakikada hazırlandığını unutmamalısınız.

YANLIŞ TENCERE VE KAŞIK KULLANILIYOR

Çorba ne kadar başarılı olursa olsun seçtiğiniz tencere doğru değilse lezzetli bir çorba elde etmeniz mümkün değil. Zira seçtiğiniz tencere hem çorbanın rengine, kıvamına hem de lezzetine, tadına tuzuna etki eder. Bakır ya da çelik tencerelerde pişen çorbaların daha lezzetli olduğunu zaten hemen fark edeceksiniz. Diğer önemli bir noktaysa çorbayı karıştırırken mutlaka tahta kaşık kullanmak. Ağır ateşte tahta kaşıkla yavaş yavaş karıştırdığınız çorbalar daha nefis olacaktır, emin olun.

TUZU FAZLA OLAN ÇORBALARI DÖKMEYE GEREK YOK

Halbuki pişirirken tadına bakıp tuzu fazla olmuş çorbaları kurtarmanın çok kolay bir yolu var. Tek yapmanız gereken çorbanın soyulmuş bir iki dilim patatesi tencerenin içine atmak ve ardından patatesler pişip tuzu emdikten sonra, servisten önce tencereden çıkarmak. O kocaman tencereyi lavaboya döktüğünüz her güne yazık.

FAZLA YAĞLI ÇORBALAR DA DÖKÜLMESİN

Nasıl tuzlu çorbayı kurtarmanın yolu varsa fazla yağlı olmuş ve misafir önüne çıkaramayacağınızı düşündüğünüz çorbaları kurtarmanın da pratik bir yolu var. İri bir marul yaprağını tencerenin içine bırakın, yağı emmesini bekleyin ve tencereden alın

SOĞUK TERBİYE ÇORBAYI KESİYOR

Süt ya da yoğurtlu çorbalarda karşılaşılan en büyük problemlerden biri çorbanın kesilmesi. Eğer çorba sıcakken üzerine yoğurtlu terbiyeyi soğuk bir şekilde eklerseniz kesilmesine de hazır olmalısınız. Bunun olmaması içinse çorbanın sıcaklığıyla aynı oranda ısıtılmış süt ya da sıcak suyla ılıştırılmış yoğurt eklemeniz gerek.

YÜKSEK ATEŞTE PİŞİRMEK

Bir çorbanın lezzetli olmasının ön koşullarından biri onu kısık ateşte, yavaş yavaş pişirmek. Hemen olsun, hemen pişsin, akşam yemeğine yetişsin diye ocağın altını sonuna kadar açmak yapacağınız en büyük yanlışlardan biri. Zira çorba ateşte yavaş yavaş pişerken içindeki malzemeler birbiriyle daha uzun sürede özleşir ve lezzetin tamamının içinde kalmasını sağlar. Aksi takdirde lezzetsiz bir çorba elde edersiniz

SEBZELER KARARTILIYOR

Eğer sebze çorbası yapıyorsanız ve sebzeler pişerken kararıyorsa bunu da engellemenin bir yolu var. Çok az miktarda katacağınız sirke sebzelerin kararmasını engelleyecek, hem lezzetiyle hem de sunumuyla içinize sinen bir çorba yapmanızı sağlayacak.

TERBİYEYİ TEK SEFERDE DÖKMEK

Terbiyenin dağılmasını istemiyorsanız çorbaya azar azar dökmelisiniz. Tek seferde, doğrudan döktüğünüz terbiye parçalara ayrılır ve kötü bir görünüme sahip olur.

NANE VE PULBİBER GİBİ BAHARATLARI ÇORBA PİŞERKEN EKLEMEK

Tuz gibi baharatlar hariç diğer baharatları servis sırasında eklemeye dikkat etmelisiniz. Zira pişerken eklediğiniz bu baharatlar çorbanın rengini bozmakla kalmaz, ayrıca baskın tatları çorbanın tadının bozulmasına da yol açabilir.



