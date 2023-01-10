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Çorlu'da akşam saatlerinde feci kaza! İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı

10.01.2023 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kamyonet ile işçi servisinin kafa kafaya çarpıştı. Feci kazanın ardından olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 20 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çorlu'da akşam saatlerinde feci kaza! İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı

Çorlu'daki kaza akşam saatlerinde, Türkgücü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yeniçiftlik istikametine seyreden Esat S. (22) idaresindeki kamyonet, yokuş aşağı viraja girdiği sırada karşı yönden gelen Nuri O. idaresindeki işçileri taşıyan servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

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YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kaza sonrası olay yerinde can pazarı yaşandı. Kamyonette sıkışan şoför ve 1 yolcu itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası çıkarıldı.

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Yaralanan 2’si ağır 21 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

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Yaralılardan durumu ağır olan kamyonet şoförü 22 yaşındaki Esat S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor. (İHA)

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trafik kazası Çorlu

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