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  4. Çorum'da pitbull dehşeti! Küçük çocuğu paramparça edecekti

Çorum'da pitbull dehşeti! Küçük çocuğu paramparça edecekti

13.09.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da kaykay kullanan 8 yaşındaki çocuk, sokakta dolaşan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Başı boş dolaşan köpeğin sahipli olduğu öne sürüldü. Vatandaşların yardımıyla kurtarılan çocuğun farklı yerlerinden yaralandığı görüldü.

Olay, Çorum'da Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki E.T., evinin önünde arkadaşları ile kaykay sürdüğü esnada bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Vatandaşların yardımı ile pitbull cinsi köpekten kurtarılan çocuk, koşarak evine gitti. İki kişi de pitbullu alarak sokaktan uzaklaştırdı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VÜCUDUNUN FARKLI YERLERİNDEN ISIRMIŞ

Olay sonrası bacağından, karnından ve yüzünden ısırılarak yaralanan E.T., Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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