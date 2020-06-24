Coşkun Sabah klibinde avukatını oynatacak

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Coşkun Sabah ve avukat Gülnur Tutumoğlu, önceki akşam Arnavutköy'deki bir balıkçıda bir araya geldi. Yemek sonrası mekandan çıkan Sabah, 'Eski Yıllara' adlı yeni şarkısına klip çekeceğini duyurdu.

Klip görüşmesi yaptığını belirten Coşkun Sabah, "Klibimde Gülnur Hanım'ı oynatacağım. Herhalde klibinde avukat oynayan ilk sanatçı ben olacağım" şeklinde konuştu.

Uzun zamandır adli ve dost olarak birlikte olduklarını belirten Tutumoğlu, "Coşkun Bey'den klip teklifi geldiğinde çok mutlu oldum. Ben de hemen kabul ettim" ifadelerini kullandı.

