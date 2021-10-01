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Coşkun Sabah'tan üzen yumurta açıklaması

01.10.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Coşkun Sabah, bir süre önce Eskişehir’de bir tavuk çitfliği kurarak yumurta işine girmişti. Coşkun Sabah, artan yem maliyetleri nedeniyle yumurta fiyatlarının zamlandığını söyleyip, "Üzülerek söylüyorum, içim kan ağlıyor ama vatandaş bu kış yumurtanın tanesini 2.5 ya da 3 liraya yiyecek" dedi.

Coşkun Sabah'tan üzen yumurta açıklaması

Coşkun Sabah, önceki gün Harbiye'deki bir kongre merkezi çıkışı objektiflere yansıdı. Eskişehir, Bilecek ve Bursa illerine 15 bin adet yumurta sattığını ve işlerinin iyi gittiğini söyleyen ünlü sanatçı, son dönemde yumurta fiyatlarına gelen zamlara, yem maliyetlerinin yüzde 200 zamlanmasının neden olduğunu belirtti.

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Snob Magazin’in haberine göre; Geçen yıl mart ayından bu yana tavuk yeminin yüzde 200 zamlandığını ve üreticinin bu yüzden yumurtayı zamlı olarak sattığını savunan ünlü sanatçı şöyle konuştu:

"Yumurta işimiz iyi gidiyor, ben Eskişehir Bilecik, Bursa yöresinde 15 bin yumurtayı bitiriyorum. Benim çiftliğim var. Fiyatlar konusunda bilinmeyen bir şey var. Tavuk yemle beslenir, yem inanılmaz pahalı.

Ben mart ayında girdim bu işe. Mart'tan bu yana yüzde 200 zam var. Bu Türkiye'de rekor zam. Haftalık tavuk yemine 34 bin liraya ödüyordum, şimdi 65 bin lira veriyorum haftalığına. Bu zamları yansıtıyoruz biz, bunların sonucunda böyle oldu."

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COŞKUN SABAH: PİŞMAN DEĞİLİM

Sabah ayrıca bu sektöre girdiği için pişman olmadığını ve satışların iyi olduğunu sözlerine ekleyip, gelecek günlerde vatandaşın en temel gıda maddesinden biri olan yumurtanın daha da zamlanabileceğinin belirtip "Üzülerek söylüyorum bu kış vatandaş yumurtayı 2.5-3 liraya tanesini yiyecek, benden duymuş olun" dedi.


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Coşkun Sabah
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