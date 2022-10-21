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Cristiano Ronaldo'nun kadro dışı haberinin ardından Galatasaray forması giydirdiler!

21.10.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi sonunda patlak verdi. Teknik direktör Erik Ten Hag ile arasındaki savaş kadro dışı haberine kadar vardı. Portekizli yıldız oyuncu, en son oynadıkları karşılaşmada oyuna giremediği için stadyumu terk etmişti. Bu olayın üzerine Manchester ekibi Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı. Kadro dışı haberinin ardından Galatasaraylı taraftarlar Ronaldo'ya fotoğraf düzenleme programından sarı-kırmızılı formayı giydirdi. Yıldız oyuncudan ise açıklama jet hızıyla geldi.

Cristiano Ronaldo'nun kadro dışı haberinin ardından Galatasaray forması giydirdiler!
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Tüm dünya 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo krizini konuşuyor. Portekizli süper yıldız, süre bulamadığı Tottenham maçını, 90 dakika sona ermeden terk etmişti. Ronaldo'nun yaptığı bu hamle pahalıya patladı ve yıldız isim kadro dışı bırakıldı.

MANCHESTER UNITED'DAN AÇIKLAMA

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Kulüpten yapılan açıklamada, Ronaldo'nun 22 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Chelsea ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almayacağı belirtildi;

"Cristiano Ronaldo, Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun haricindeki tüm takım, tüm odağıyla sıradaki maçımıza hazırlanmaya devam edecek."

GALATASARAYLI TARAFTARLAR FORMAYI GİYDİRDİ

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Ronaldo'nun kadro dışı haberini alan Türk taraftarlar kısa süre içinde yıldız oyuncunun Instagram hesabını yorum yağmuruna tuttular. Türkiye'ye gelmesi için çağrıda bulunan taraftarlar Ronaldo'ya fotoğraflar düzenleme programından forma bile giydirdiler.

CRISTIANO RONALDO'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Portekizli yıldız daha sonra Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

"Kariyerim boyunca rakiplerime ve çalıştığım hocalara her zaman saygılı davranmaya çalıştım. Ben hiç değişmedim. 20 yıldır aynı kişiyim, aynı profesyonelim.

Gençken, benden yaşlı ve tecrübeli oyuncular, benim için her zaman önemliydi. Her zaman gençlere örnek olmaya çalıştım. Bu hiç değişmedi. Ancak bunu yapmak ne yazık ki her zaman mümkün olmuyor. Bazen o anın sıcaklığıyla en iyisini yapamıyoruz.

Baskıya boyun eğmek asla bir seçenek değil. Hiç de olmadı. Şu anda çalışmaya devam etmem ve takım arkadaşlarıma destek olmam, her an hazır durumda olmam gerektiğini hissediyorum. Burası Manchester United. Birlik olmalıyız. Yakında tekrarda birlikte olacağız."


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