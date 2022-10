Cristiano Ronaldo'nun kadro dışı haberinin ardından Galatasaray forması giydirdiler!

Tüm dünya 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo krizini konuşuyor. Portekizli süper yıldız, süre bulamadığı Tottenham maçını, 90 dakika sona ermeden terk etmişti. Ronaldo'nun yaptığı bu hamle pahalıya patladı ve yıldız isim kadro dışı bırakıldı.

MANCHESTER UNITED'DAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, Ronaldo'nun 22 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Chelsea ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almayacağı belirtildi;

"Cristiano Ronaldo, Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun haricindeki tüm takım, tüm odağıyla sıradaki maçımıza hazırlanmaya devam edecek."

GALATASARAYLI TARAFTARLAR FORMAYI GİYDİRDİ

Ronaldo'nun kadro dışı haberini alan Türk taraftarlar kısa süre içinde yıldız oyuncunun Instagram hesabını yorum yağmuruna tuttular. Türkiye'ye gelmesi için çağrıda bulunan taraftarlar Ronaldo'ya fotoğraflar düzenleme programından forma bile giydirdiler.

CRISTIANO RONALDO'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Portekizli yıldız daha sonra Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

"Kariyerim boyunca rakiplerime ve çalıştığım hocalara her zaman saygılı davranmaya çalıştım. Ben hiç değişmedim. 20 yıldır aynı kişiyim, aynı profesyonelim.

Gençken, benden yaşlı ve tecrübeli oyuncular, benim için her zaman önemliydi. Her zaman gençlere örnek olmaya çalıştım. Bu hiç değişmedi. Ancak bunu yapmak ne yazık ki her zaman mümkün olmuyor. Bazen o anın sıcaklığıyla en iyisini yapamıyoruz.

Baskıya boyun eğmek asla bir seçenek değil. Hiç de olmadı. Şu anda çalışmaya devam etmem ve takım arkadaşlarıma destek olmam, her an hazır durumda olmam gerektiğini hissediyorum. Burası Manchester United. Birlik olmalıyız. Yakında tekrarda birlikte olacağız."