Cristiano Ronaldo ve Irina Shayk'ın ilişki öncesi sözleşme imzaladığı iddia edildi

Juventus'un süperstarı Cristiano Ronaldo için Rusya'dan çarpıcı bir iddia geldi.
Rus aktris ve televizyon sunucusu Viktoriya Bonya, yaptığı programda Ronaldo'nun Rus model Irina Shayk ile ilişkisinin reklam amaçlı olduğunu söyledi.
''ŞU ANDA DA AYNISINI YAPIYOR''
Bonya, ''Cristiano Ronaldo ile Irina Shayk, 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme bittiğinde ayrıldılar. Şimdiki kadınlar her şeyi yapmaya hazırlar. Ronaldo'nun şu andaki kız arkadaşı da bildiğim kadarıyla sözleşmeli. Ben böyle bir şeyi hayatta yapamazdım. Gerçek bir aile ve gerçek bir koca isterdim.'' diye konuştu.
(Sporx)
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