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  4. Crop giyen Ege Kökenli göğüs dekolteli poz verdi! Her ayrıntısını paylaştı

Crop giyen Ege Kökenli göğüs dekolteli poz verdi! Her ayrıntısını paylaştı

05.05.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliği, kusursuz fiziği ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ege Kökenli iddialı tarzıyla sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu bu defa bir markanın özel gecesi için hazırlandı. Jean bir pantolon giyen Ege Kökenli üzerine ise crop giymeyi tercih etti göğüs dekoltesiyle adeta mest etti.

Crop giyen Ege Kökenli göğüs dekolteli poz verdi! Her ayrıntısını paylaştı

Ekranların sevilen oyuncusu Ege Kökenli sosyal medya hesabından paylaştığı cesur ve iddialı tarzıyla gündemden düşmüyor. Ege Kökenli iddialı pozlarına bir yeninisi daha ekledi.

Bir markanın özel gecesi için hazırlanan ünlü oyuncunun jean pantalon ve crop kombini takipçilerinden tam not aldı. Ege Kökenli minik crop üstü ile göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

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İsrailli iş insanı Lior Ahituv ile evli olan Ege Kökenli, aşk karelerini de sosyal medyada sık sık yayınlıyor.

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Ege Kökenli 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'de dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında Kırklareli'de basketbol, bale, atletizm ve halkoyunları yaptı.

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Lise eğitimi için İstanbul'a gelen Ege Kökenli Fransızca eğitim veren lisede okudu. Bu sırada okulun tiyatro ekibinde yer aldı.

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Bilgi Üniversitesinde 2 yıl uluslararası ilişkiler bölümünde okuduktan sonra Haliç Üniversitesi'nde konservatuar bölümüne geçti.

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Ege Kökenli, 2004 yılında yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı "En İyi Arkadaşım" dizisinde Ece karakteri ile oyunculuğa adım attı.

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2006 yılında senaryosunu Birol Güven'in yazdığı "Anadolu Kaplanı" dizisinde rol aldı.

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2013 yılında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan, "Çalıkuşu" adlı dizide Mari karakterini canlandırdı.

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2015 yılında Güneşin Kızları dizisinde yer aldı. 2017 yılında "Kalp Atışı" adlı dizide Bahar Tunç karakterine can verdi.

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2019 yılında Yasak Elma dizisinde yer aldıktan sonra aynı yıl Benim Tatlı Yalanım projesinde izleyicisinin karşısına çıktı.

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