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  4. Crop giyen Şevval Şahin göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni yağdı

Crop giyen Şevval Şahin göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni yağdı

29.05.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin son paylaşımıyla yine büyük beğeni topladı. Her paylaşımı olay olan Şahin bu defa crop giyip göğüs dekolteli poz verdi.

Crop giyen Şevval Şahin göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni yağdı

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, hem özel hayatı hemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. 23 yaşındaki ünlü model bu defa Instagram sayfasından göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

Beyaz pantalon ve beyaz crop giyen Şahin kombinini pembe bir ceket ile tamamladı. Ünlü model göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.

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Şahin'e takipçileri; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Bayıldım', 'Dünyanın en güzel kızı' gibi yorumlar yaptılar.

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Genç model, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.

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Modellik yapmaya devam eden Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

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