Çukulata Kız şarkısıyla ünlenen Ragga Oktay son paylaşımıyla gündem oldu! Zam göndermeli şarkı rekor kırıyor

Ragga Oktay, gerek oynadığı reklam filmleri gerekse şarkı söyleme tarzıyla karakteristik bir imaja sahipti. 95 yılında Hollanda'dan Galatasaray'ın futbolcu seçmelerine katılmak için Türkiye'ye gelen fakat aynı gün albüm anlaşması yapan Ragga Oktay, son paylaşımıyla dikkat çekti.

50 Cent'in 'In Da Club' şarkısının müziğini '50 TL' olarak uyarlayan Ragga Oktay'ın iki kelimelik şarkısı kısa sürede gündem oldu.

90'ların sonlarında esprili sözlere sahip çeşitli türdeki şarkılarla dikkat çeken Ragga Oktay, "50 TL, zam zam" kelimelerini kullanarak yaptığı şarkı kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

