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  4. Çukulata Kız şarkısıyla ünlenen Ragga Oktay son paylaşımıyla gündem oldu! Zam göndermeli şarkı rekor kırıyor

Çukulata Kız şarkısıyla ünlenen Ragga Oktay son paylaşımıyla gündem oldu! Zam göndermeli şarkı rekor kırıyor

02.09.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'ların sonlarına doğru büyük çıkış yakalayan Oktay Yurtalan yani Ragga Oktay, ismini unutulmazlar arasına yazdıran şarkıcılardan. Farklı aksanıyla seslendirdiği şarkılarıyla dikkat çeken Ragga Oktay'ın patlaması ise "Çukulata Kız" şarkısıyla oldu. Ünlü müzisyen yıllar sonra sosyal medya hesabından yaptığı 'zam' göndermeli şarkıcı '50 TL' ile gündem oldu.

Ragga Oktay, gerek oynadığı reklam filmleri gerekse şarkı söyleme tarzıyla karakteristik bir imaja sahipti. 95 yılında Hollanda'dan Galatasaray'ın futbolcu seçmelerine katılmak için Türkiye'ye gelen fakat aynı gün albüm anlaşması yapan Ragga Oktay, son paylaşımıyla dikkat çekti.

50 Cent'in 'In Da Club' şarkısının müziğini '50 TL' olarak uyarlayan Ragga Oktay'ın iki kelimelik şarkısı kısa sürede gündem oldu.

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90'ların sonlarında esprili sözlere sahip çeşitli türdeki şarkılarla dikkat çeken Ragga Oktay, "50 TL, zam zam" kelimelerini kullanarak yaptığı şarkı kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

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Ragga Oktay doğru ele karakteri
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