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Çukur 120. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Cumali ve Yamaç ile amca Koçovalı'nın savaşı başlıyor!

14.03.2021 21:28 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla beklenen 120. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. artolu'nun oğlunun sünnet düğününün ekrana geldiği tanıtımda Kobra Murat sürprizi dikkat çekiyor. Yamaç ve Cumali'nin düğüne gelmesi heyecanı yükseltirken, Koçovalı ailesinin birlikte eğlendiği anlar yüzleri güldürüyor. Amca ile Yamaç arasında giderek belirginleşen savaşta neler yaşanacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 120. yeni bölümüyle 15 Mart Pazartesi akşamı ekranda olacak. 4 sezonluk ekran yolculuğunu Mayıs ayında tamamlayacak olan Çukur dizisine yeni bölümde Yamaç ve Amca arasındaki gerilim iyice tırmanırken, iki tarafın savaşı artık resmiyet kazanacak.

Çukur (1)

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Efsun'un yapacağı sürpriz hamle kendisini tehlikeye sokarken bu durum Yamaç'ı harekete geçirecek. Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü iki tarafı da bir araya getirecek.

Çukur (2)
Hayatta kalması için gerekli olan tek güvencenin elinden alındığını öğrenen Kulkan, bir kez daha Amca ile pazarlık masasına oturacak. Yamaç ve Cumali'nin, Amca'ya karşı düzenledikleri aksiyon dolu planı nefesleri kesecek.

Çukur (4)

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Show TV Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
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