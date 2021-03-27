Çukur 122. Bölüm fragmanı geldi mi? Çukur 4. sezon 30. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Bu bedel ödetilecek'

Çukur 122. bölümden beklenen fragman nihayet geldi. Yamaç, Çukur’u eski haline getirmek için elinden geleni yapmak için harekete geçer. Diğer tarafta ise Amca ise bedel ödetmek için kararlıdır.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez gibi isimlerin yer aldığı Çukur, önümüzdeki Mayıs ayında final yapmaya hazırlanıyor.

ÇUKUR 4. SEZON 29. BÖLÜMDE NELER OLDU? (ÇUKUR 121. BÖLÜM)

Yamaç'ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç'a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur'da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak. Yamaç ve Efsun'un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken Akın'ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç'ı karşı karşıya getirecek.

