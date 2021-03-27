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  4. Çukur 122. Bölüm fragmanı geldi mi? Çukur 4. sezon 30. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Bu bedel ödetilecek'

Çukur 122. Bölüm fragmanı geldi mi? Çukur 4. sezon 30. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Bu bedel ödetilecek'

27.03.2021 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv’nin fenomen dizisi Çukur’un yeni fragmanı yayınlandı. Çukur'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Yamaç, Çukur’u eski Çukur haline getirmek için harekete geçiyor.

Çukur 122. bölümden beklenen fragman nihayet geldi. Yamaç, Çukur’u eski haline getirmek için elinden geleni yapmak için harekete geçer. Diğer tarafta ise Amca ise bedel ödetmek için kararlıdır.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez gibi isimlerin yer aldığı Çukur, önümüzdeki Mayıs ayında final yapmaya hazırlanıyor.

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Yamaç'ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç'a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur'da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak. Yamaç ve Efsun'un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken Akın'ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç'ı karşı karşıya getirecek.

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Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
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