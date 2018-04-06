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Çukur 24. yeni bölüm fragmanı: Sultan ölüyor mu? (Çukur son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 06.04.2018 10:49 | Son Güncelleme

Çukur 24. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen reyting rekortmeni dizi Çukur dizisi yeni bölüm fragmanında Sultan'ın vurulduğu ve yere yıkıldığı sahne izleyenleri merak içinde bıraktı. Nedret'in Vartolu'ya silah doğrultuğu, Medet'in engel olmak için atlaması ve sonrasında ateş alan silahtan çıkan merminin Sultan'a denk gelmesi ve Yamaç'ın "Bu sondu" sözleri meraklandırıyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı...

Çukur 24. yeni bölüm fragmanı: Sultan ölüyor mu? (Çukur son bölüm izle)

Çukur 24. yeni bölüm fragmanı, izleyenleri şok etti. Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur, kısa zamanda büyük başarı topladı. Çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla Çukur dizisi şimdiden fenomen oldu ve dizideki replikler her yere yayıldı. Çukur yeni bölüm fragmanında Sultan, kaza kurşunu kurbanı oluyor. Nedret'in Vartolu'ya silah doğrultuğu fragmanda tansiyon yükseliyor. Araya giren ve silahı elinde almak isteyen Medet ile Nedret'in girdiği arbedede silah ateşleniyor. VE çıkan mermi Sultan'ın karnına denk geliyor. Kanlar içinde yere yığılan Sultan ölüyor mu merak ediliyor. Çukur yeni bölümde neler olacak? Sultan yaşayacak mı? Yamaç "Bu sondu" derken ne demek istedi? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 24. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Nedret’in Vartolu’yla karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda Vartolu’ya silah doğrultan Nedret, “Sen beni kimin karısı zannediyorsun?” sözleriyle meydan okuyor. Vartolu’yu korumak isteyen Medet, Nedret’i engellemeye çalışırken ateş alan silah Sultan’a isabet ediyor. Kanlar içinde yere yığılan Sultan’a neler olacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen heyecan dolu 23. bölümünde Koçovalı kadınlarını kaçıran Elvis, Yamaç’a gözdağı verdiği sırada karşısında Emrah’ı buldu. Kadınları Elvis’ten kurtaran Emrah, Yamaç’ın ailesine kavuştuğu anı uzaktan izlerken kadınların arasında Güzide’nin de olduğunu fark etti. Emrah’ın ekibinin Elvis’in sevgilisi Lana’yı götürdükleri sırada kaza yapması Emrah'ın açığa alınmasına yol açtı. Aliço, Baykal’la bağlantısı olan Laz’ı rehin aldı. Laz’ın Aliço’nun yanında olduğunu öğrenen Yamaç, Meke ile birlikte Aliço’nun peşine düştü. Baykal’ın malikanesine gireceği sırada Aliço’yu yakalayan Yamaç ve Meke, Laz’ı da alarak İdris’in karşısına getirdi. Baykal ve Nazım, Laz'la yüzleşti. Nazım’ın oyununa geldiğini anlayan Baykal’ın Laz’ın itirafıyla yaptıkları ortaya çıkarken, Nazım zaferinin tadını çıkardı. Elvis’in adamları ise Baykal’ı karanlık tünelden ölüme götürdü. İdris’in Celasun'a “Baban ben olayım!” dediği anlar duygu yüklü dakikalar yaşattı. Nedret’ten Saadet-Vartolu ilişkisini öğrenen Sultan’ın Saadet’e tepkisi çok sert oldu. Elvis’in polislere saldırdığını öğrenen liderleri onu yok sayarken; Yamaç, Vartolu ve Selim, Baykal’ın öldüğünü öğrendi. Nazım her yerde Baykal’ı arayan Emrah’a, Baykal’ı Koçovalıların öldürdüğünü söyledi. Kocası Kahraman’ın intikamının alınmadığını düşünen Nedret ise elinde silahıyla Vartolu’nun karşısına çıktı. Silahların konuştuğu mücadele sonrası Elvis’i alan Yamaç’ın Emrah’a bir sürprizi vardı. Ailesini kurtarmasına karşılık Elvis’i Emrah’a getiren Yamaç’ın öğrenmek istediği tek bir şey vardı. Emrah neden Yamaç’a yardım etmişti? Final sahnesinde Emrah, Elvis’i öldürürken, Sena’nın Emrah’ın kardeşi olduğunu öğrenen Yamaç büyük şaşkınlık yaşadı.

Çukur son bölüm izle

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