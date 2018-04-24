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Çukur 27. bölüm ilk fragmanı! Vartolu ve Selim'in Saadet yüzleşmesi! 'Hepsini tek tek vururum'

ÇUKUR HABERLERİ  | 24.04.2018 01:50 | Son Güncelleme

Çukur 27. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur yeni bölümde, Vartolu’nun Selim’le yüzleşerek, Saadet’in kimle evlendirileceğini öğrenmek istiyor. Selim, Vartolu’yu sakinleştirmeye çalışırken, “Saadet evlenmeyecek!” diyen Vartolu’nun öfkesini dinmiyor. Selim’in “Babam annemin elini kolunu bağladı. Annem de senin yumuşak karnını arıyor, buldu da. Vurdukça vuracak oradan işte!” sözleri dikkat çekerken Vartolu, Saadet’i kaybetme korkusu yaşıyor.

Çukur 27. bölüm ilk fragmanı! Vartolu ve Selim'in Saadet yüzleşmesi! 'Hepsini tek tek vururum'

Çukur'un 30 Nisan Pazartesi ekrana gelecek olan 27. bölümününden ilk fragman yayınlandı. Gözleriyle ateş saçan Vartolu’nun Selim’le yüzleştiği heyecan dolu tanıtımda Vartolu, Selim’den Saadet’in kimle evlendirileceğini öğrenmek istiyor. Selim, Vartolu’yu sakinleştirmeye çalışırken, “Saadet evlenmeyecek!” diyen Vartolu’nun öfkesini dinmiyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un dün akşam ekrana gelen heyecan dolu 26. bölümünde Vartolu artık yanında yer alan Çukur’un adamlarına onlardan biri olduğunu söyleyerek dövmesini gösterdi. Medet’ten intikamının alınmasını isteyen Sultan, Selim’in sert tepkisiyle karşılaştı. Yamaç ise Vartolu laboratuarı kapatana kadar Medet’i misafir etmekte kararlıydı. Sena ve Yamaç’ı ayırmak isteyen Emrah, Sena’nın eski sevgilisi Anıl’ı kullandı. Emrah, Anıl’ı yaralayarak Sena’nın onun yanında kalmasını sağladı; Yamaç’a yalan söylemek zorunda kalan Sena ise kendini tehlikeli bir işbirliğinin içinde bulacaktı. Güzide ile konuşan Yamaç’ın da Sena ile ilgili soru işaretleri çoğalacaktı. Medet’i Vartolu’ya götüren İdris, adamlarının bir kısmının onun yanına geçtiğini görünce yaşadığı hayal kırıklığıyla Selim’e çok sert konuştu. Saadet’in evlendirileceğini öğrenince çılgına dönen Vartolu, Saadet’ten hesap sordu. İdris’in yanına gelen ve bu evliliği engellemeye kararlı olan Vartolu’ya İdris’in cevabı çok netti; “Çukur’un babası olacaksan, Saadet’in kocası olamazsın!” Eski sevgilisi Anıl’ı kurtarmak için Vartolu’dan yardım isteyen fakat istediği cevabı alamayan Sena, artık Vartolu’nun yanında olan Çukur’un eski adamlarından Remzi’nin yardımını kabul etti. Sena, Remzi’yi Emrah’ın yönlendirdiğinden habersiz teslimatı yapmak ve Anıl’ı geri almak için dedikleri adrese gitti fakat rehin alındı. Saadet’ten dolayı İdris’e öfkesi geçmeyen Vartolu, Remzi’nin yardımıyla bulduğu Koçovalılara ait silah deposunu patlattı. Yanan depoyu kurtarmak için içeri giren Yamaç’ın nefes almakta güçlük çekerek yere yığıldığı final sahnesinde nefesler tutuldu.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen 27. bölümü 30 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

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