Çukur 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Çukur son bölüm izle)

Çukur 27. Bölüm Fragmanı yayında! İdris’in mekanından kovduğu Vartolu, İdris’e sözleşmeyle cevap veriyor. Vartolu’nun mekanını aldığını anlayan İdris, kahvenin önüne gelen kalabalığa dönüyor ve “Güzel bir haberim var size. Saadet kızımızı bu akşam istemeye gelecekler. Damadımız helal süt emmiş, namuslu bir arkadaş. Haftaya da düğünümüz var!” sözleriyle Vartolu’yu can evinden vuruyor. Kalbine bıçak saplanan Vartolu’nun neler yapacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 27. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Gözleriyle ateş saçan Vartolu’nun Selim’le yüzleştiği heyecan dolu tanıtımda Vartolu, Selim’den Saadet’in kimle evlendirileceğini öğrenmek istiyor. Selim, Vartolu’yu sakinleştirmeye çalışırken, “Saadet evlenmeyecek!” diyen Vartolu’nun öfkesini dinmiyor. Selim’in “Babam annemin elini kolunu bağladı. Annem de senin yumuşak karnını arıyor, buldu da. Vurdukça vuracak oradan işte!” sözleri dikkat çekerken Vartolu, Saadet’i kaybetme korkusu yaşıyor.