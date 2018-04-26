Çukur 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Çukur son bölüm izle)

Çukur 27. Bölüm Fragmanı yayında! İdris’in mekanından kovduğu Vartolu, İdris’e sözleşmeyle cevap veriyor. Vartolu’nun mekanını aldığını anlayan İdris, kahvenin önüne gelen kalabalığa dönüyor ve “Güzel bir haberim var size. Saadet kızımızı bu akşam istemeye gelecekler. Damadımız helal süt emmiş, namuslu bir arkadaş. Haftaya da düğünümüz var!” sözleriyle Vartolu’yu can evinden vuruyor. Kalbine bıçak saplanan Vartolu’nun neler yapacağı merakla bekleniyor.
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 27. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Gözleriyle ateş saçan Vartolu’nun Selim’le yüzleştiği heyecan dolu tanıtımda Vartolu, Selim’den Saadet’in kimle evlendirileceğini öğrenmek istiyor. Selim, Vartolu’yu sakinleştirmeye çalışırken, “Saadet evlenmeyecek!” diyen Vartolu’nun öfkesini dinmiyor. Selim’in “Babam annemin elini kolunu bağladı. Annem de senin yumuşak karnını arıyor, buldu da. Vurdukça vuracak oradan işte!” sözleri dikkat çekerken Vartolu, Saadet’i kaybetme korkusu yaşıyor.
Çukur 26. bölümünde Vartolu artık yanında yer alan Çukur’un adamlarına onlardan biri olduğunu söyleyerek dövmesini gösterdi. Medet’ten intikamının alınmasını isteyen Sultan, Selim’in sert tepkisiyle karşılaştı. Yamaç ise Vartolu laboratuarı kapatana kadar Medet’i misafir etmekte kararlıydı. Sena ve Yamaç’ı ayırmak isteyen Emrah, Sena’nın eski sevgilisi Anıl’ı kullandı. Emrah, Anıl’ı yaralayarak Sena’nın onun yanında kalmasını sağladı; Yamaç’a yalan söylemek zorunda kalan Sena ise kendini tehlikeli bir işbirliğinin içinde bulacaktı. Güzide ile konuşan Yamaç’ın da Sena ile ilgili soru işaretleri çoğalacaktı. Medet’i Vartolu’ya götüren İdris, adamlarının bir kısmının onun yanına geçtiğini görünce yaşadığı hayal kırıklığıyla Selim’e çok sert konuştu.
Saadet’in evlendirileceğini öğrenince çılgına dönen Vartolu, Saadet’ten hesap sordu. İdris’in yanına gelen ve bu evliliği engellemeye kararlı olan Vartolu’ya İdris’in cevabı çok netti; “Çukur’un babası olacaksan, Saadet’in kocası olamazsın!”
"#çukur'un babası olacaksan eğer Saadet'in kocası olamazsın!"#kimhaklı #affet @cukurdizi @KesalErcan @erkankeka pic.twitter.com/wzLrs7UlmD— Show TV (@ShowTV) 23 Nisan 2018
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Eski sevgilisi Anıl’ı kurtarmak için Vartolu’dan yardım isteyen fakat istediği cevabı alamayan Sena, artık Vartolu’nun yanında olan Çukur’un eski adamlarından Remzi’nin yardımını kabul etti. Sena, Remzi’yi Emrah’ın yönlendirdiğinden habersiz teslimatı yapmak ve Anıl’ı geri almak için dedikleri adrese gitti fakat rehin alındı. Saadet’ten dolayı İdris’e öfkesi geçmeyen Vartolu, Remzi’nin yardımıyla bulduğu Koçovalılara ait silah deposunu patlattı.
"Hadi bakalım İdris Bey, biraz da siz katlanın sonuçlarına!"— Show TV (@ShowTV) 23 Nisan 2018
Vartolu, Koçovalılar'ın deposunu ateşe veriyor! #kimhaklı #affet @cukurdizi @erkankeka @mstfkrntp pic.twitter.com/F9oKWMS8O4
Yanan depoyu kurtarmak için içeri giren Yamaç’ın nefes almakta güçlük çekerek yere yığıldığı final sahnesinde nefesler tutuldu.
Yamaç alevlerin ortasında kalıyor!#kimhaklı #affet @cukurdizi @Aras_B_iynemli pic.twitter.com/WHZMQ1sJwl— Show TV (@ShowTV) 23 Nisan 2018
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