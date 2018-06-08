Çukur 33. yeni bölüm 1. fragman: İdris, Çukur'u terkediyor! (Çukur Sezon Finali)

Çukur 33. yeni bölüm ilk fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Haftaya Pazartesi büyük sezon finali ile ekrana gelecek Çukur'da İdris Koçovalı, mahalleyi terketme kararı alıyor. Çukur son bölümde Vartolu ile işbirliği ortaya çıkan Selim, babasından Çukur'un iyiliği için mahalleyi terk etmesini istemişti. Çukur yeni bölüm fragmanında Yamaç'ın tüm ısrarlarına rağmen İdris Koçovalı, Çukur'un yaşaması için mahalleyi terkediyor. Selim'in "tutsaklık bitti özgürüz artık" ve Vartolu'nun "benim adımı herkes bilecek" sözleri herkesi iyice meraklandırıyor. Yamaç şimdi ne yapacak? İşte Çukur 33. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR 33. YENİ BÖLÜM İLK FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen sezon finali tanıtımı yayınlandı. Sezon finaline 4 gün kala heyecanın giderek arttığı Çukur, duygu ve heyecan yüklü tanıtımıyla beğeni topladı. İdris Koçovalı’nın “Biz buradan gideriz, yeter ki Çukur kalsın!” sözleri karşısında çaresiz kalan Yamaç’ın babasını ikna etmeye çalıştığı anlar heyecanı yükseltiyor. Çukur sakinlerinin İdris’i gözyaşları içinde uğurladığı anlarda, “Çukur ölüyor, sen gidiyorsun!” haykırışları dikkat çekiyor. İdris’e meydan okuyan Selim ve Vartolu’nun bundan sonraki hamlesi merakla bekleniyor.