Çukur 33. yeni bölüm 1. fragman: İdris, Çukur'u terkediyor! (Çukur Sezon Finali)

Çukur 33. yeni bölüm ilk fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Haftaya Pazartesi büyük sezon finali ile ekrana gelecek Çukur'da İdris Koçovalı, mahalleyi terketme kararı alıyor. Çukur son bölümde Vartolu ile işbirliği ortaya çıkan Selim, babasından Çukur'un iyiliği için mahalleyi terk etmesini istemişti. Çukur yeni bölüm fragmanında Yamaç'ın tüm ısrarlarına rağmen İdris Koçovalı, Çukur'un yaşaması için mahalleyi terkediyor. Selim'in "tutsaklık bitti özgürüz artık" ve Vartolu'nun "benim adımı herkes bilecek" sözleri herkesi iyice meraklandırıyor. Yamaç şimdi ne yapacak? İşte Çukur 33. yeni bölüm fragmanı...
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen sezon finali tanıtımı yayınlandı. Sezon finaline 4 gün kala heyecanın giderek arttığı Çukur, duygu ve heyecan yüklü tanıtımıyla beğeni topladı. İdris Koçovalı’nın “Biz buradan gideriz, yeter ki Çukur kalsın!” sözleri karşısında çaresiz kalan Yamaç’ın babasını ikna etmeye çalıştığı anlar heyecanı yükseltiyor. Çukur sakinlerinin İdris’i gözyaşları içinde uğurladığı anlarda, “Çukur ölüyor, sen gidiyorsun!” haykırışları dikkat çekiyor. İdris’e meydan okuyan Selim ve Vartolu’nun bundan sonraki hamlesi merakla bekleniyor.
ÇUKUR SEZON FİNALİ İÇİN BÜYÜK ORGANİZASYON!
Çukur’un büyük sezon finalini dizinin oyuncuları ile birlikte 11 Haziran Pazartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde izleyebilirsiniz. Bu büyük sezon finali gala gecesinde Çukur’da dinlediğiniz şarkıları da müzisyenler ve Çukur’un oyuncularıyla birlikte söyleyebilirsiniz. Elde edilecek gelirin Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacağı gecenin biletleri Biletix’te satışa sunuldu.
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi ekrana gelen 32. bölümünde heyecanlı dakikalar yaşandı. Sena ile gizlice hastaneye giden Saadet hamile olduğunu öğrendi. Cem ölen babasının intikamını almak için elinde silahıyla Vartolu’nun karşısına çıktı. Yamaç’ın gelmesiyle ikiliyi rehin alan Cem, onları ölümle tehdit etti. Bombaların havaya uçuştuğu sahnede Celasun’un yardımıyla Yamaç ve Vartolu tehlikeden kurtuldu. Celasun’a ağabeylik yapan Yamaç, Akşın’ı isteyip, Nedret’i ve İdris’i ikna etti. Fırtınalı günler geçiren Koçovalı Ailesi, Celasun ile Akşın’ın söz merasimi ile mutlu anlar yaşadı. Kendini kaybeden ve çatıya çıkan Sena’yı son anda kurtaran Yamaç’ın Sena’yı doktora götürmekten başka çaresi kalmadı. Bölümün finaline İdris’in oğlu Selim’in ihanetini öğrendiği sahne damgasını vurdu. Vartolu ile ortaklığını babasının yüzüne vuran Selim, Çukur’un yaşaması için İdris Koçovalı’nın mahalleyi terk etmesini istedi.
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