Çukur 37. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cumali ve Vartolu Çukur için omuz omuza veriyor!

Çukur'un 8 Ekim Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde Vartolu, Yamaç ve Cumali'nin Karakuzular'a karşı büyük mücadelesi başlıyor. Vartolu, Cumali’nin “Bu herif bizim kan davalımız, kan. Herifi bir koynumuza sokmadığımız kaldı!” sözlerini gizlice dinlerken Yamaç, “Vartolu olmadan yapamayız bu işi!” sözleriyle ağabeyinin isyanını bastırmaya çalışıyor. Cumali ile Vartolu’nun birlikte mücadele ettiği sahnede çekilen silahlar heyecanı yükseltiyor. Yamaç, Vartolu’ya tokat atmaya çalışan adamın koluna yapışırken, ikilinin birbirini kollayarak aynı anda adama kafa attığı anlar dikkat çekiyor.

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 3. bölümünde Cumali ve Yamaç’ın karşı karşıya geldiği anlarda Yamaç’ın yaptırdığı Çukur dövmesini gören Cumali şaşkınlık yaşadı. Çukur’u geri almaya kararlı olan Yamaç’a yardım edeceğini söyleyen Cumali, Yamaç’ın planı işe yaramazsa kendi bildiğini yapacaktı. İdris ve Sultan’ın yaşadığını öğrendiğimiz bölümde, yaralarını sarmaya çalışan Vartolu’nun tanıştığı gizemli kişi Behlül, onu derinden etkiledi. Vartolu Behlül’ün, Kahraman’a yapılan silahlı saldırıda karısını ve çocuğunu kaybettiğini öğrendi. Çukur’dakilerin serbest bırakılmasına karşılık teslim olacaklarını Karakuzulara söyleyen Yamaç, planını uygulamaya başladı. Mahsun Yamaç’ın tuzağına düşerken, Çeto öfkeden deliye döndü. Aliço’nun yardımıyla Vartolu’yu bulan Yamaç, Çukur’u geri almak için ondan yardım istedi. İki kardeş el ele verirken Yamaç, Vartolu ve Cumali’nin buluştuğu final sahnesi merakı arttırdı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

