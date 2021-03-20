Çukur 4. sezon 29. bölüm fragmanı geldi! 'Böyle giderse ben sözümde duramam!'

Çukur 4. sezon 29. bölümden heyecanla beklenen fragman nihayet geldi. Yamaç ve Amca arasındaki gerilim iyice tırmanırken, iki tarafın savaşı artık resmiyet kazanacak.
Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Damla Sönmez ve Müfit Kayacan gibi isimlerin rol aldığı Çukur dizisi adım adım finale doğru ilerliyor.
Aliço'nun evini geri almak için Cumali'nin harekete geçtiği tanıtımda çıkan büyük kavga heyecanı artırıyor. Amca, memnuniyetsizliğini Vartolu'ya söylerken, gidişat değişmediği takdirde sözünde durmayacağını söyledi.
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