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Çukur 4. sezon 37. bölüm 2. fragmanı izleyiciyle buluştu! Çukur 129. bölümde neler olacak?

21.05.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv’nin heyecan yaratan Çukur dizisi adım adım finale ilerlerken olaylar daha da karmaşıklaşıyor. Yamaç’la Efsun’un evleneceği bölümün sonunda Çukur’un yeni düşmanı ortaya çıkıyor. İşte Çukur 129. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

Show Tv’nin fenoman yapımı Çukur dizisinin 4. sezon 37. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yamaç ile Efsun'un düğününden renkli anların görüldüğü tanıtımda çiftin mutluluğu yüzleri güldürüyor. Amca'nın yeni planı merak uyandırırken, Şahram'ın gelişi Çukur'da büyük ses getiriyor. Mahalleye yapılan saldırı nefesleri keserken, Koçovalılar ile Şahram'ın karşılaşmasında yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.

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ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Karaca ve Celasun'un, Amca tarafından öldürüldüğü ortaya çıkınca Çukur'da beklenen büyük savaş başladı. Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelerek, Amca'nın peşine düştü. Yamaç ve peşindekileri atlatmak isteyen Nedim, kendisini yem olarak kullandı ve Amca'nın güvenli bir eve geçmesini sağladı. Koçovalılar ise yakaladıkları Nedim'in, ellerinden kaçmasına izin vererek onu takibe aldılar ve yaptıkları plan sonucunda Amca'ya ulaştılar. Aksiyon dolu anların soluksuz izlendiği bölümün final sahnesi herkesi şoke etti. Cumali Amca, bir helikopterle kaçmayı başarırken geride kalan Nedim, Vartolu tarafından öldürüldü. Amca'yı ellerinden kaçıran Yamaç'ın, "Biz bitti demeden bitmez!" sözleri, Koçovalı kardeşlerin intikamlarından vazgeçmeyeceğini gösterirken, yaşanacak büyük hesaplaşma şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

ÇUKUR DİZİSİ HAKKINDA

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur dizisinin merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
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