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Çukur 80. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Vartolu ve Medet Almanya'da: "Sevgili Kreuzbergliler..."

DİZİ HABERLERİ  | 12.12.2019 23:55 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin merakla beklenen 80. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çukur'un yeni bölümüne Vartolu'nun Almanya macerası damga vuracak. Vartolu ve Medet’i Berlin sokaklarında gördüğümüz tanıtımda ikilinin eğlenceli görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor. Vartolu, "Sevgili Kreuzbergliler. Vartolu ağabeyiniz ayağınıza geldi" sözleriyle Almanya'ya giriş yapıyor. İşte Çukur 3. sezon 13. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Çukur dizisinin 16 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 80. yeni bölümünün bazı sahneleri Almanya'da çekildi. Berlin’in karanlık sokaklarında Vartolu ve Medet’i heyecan dolu dakikalar bekleyecek.

İdris Koçovalı'nın katilini öğrenmek isteyen Vartolu, cezaevinden çıktıktan sonra Almanya'ya giden Ziya'nın peşine düşüyor. Vartolu ve Medet, Berlin'de Timsah’ın gönderdiği flash belleğin peşine düşüyor. İkilinin karşısına beklemedikleri anda Yunus adında gizemli bir karakter çıkıyor.

Çukur Berlin'de (2)

Berlin'de bir kahvehanede bulduğu Ziya’nın karşısına çıkan Vartolu’nun neler yapacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 12. bölümünde Yamaç’ı Timsah’ın saldırısından kurtaran gizemli kişinin merak uyandırdığı bölümde tuzağa düşen Koçovalı kardeşler, Vartolu’nun yardımıyla yeniden bir araya geldi. Çukurun kızlarını kurtarmak için Aliço’nun dediği adrese giden Kemal ve Metin büyük bir tehlikeyle karşılaştı. Çukur’un kızlarını bulan kardeşler, kızları kurtardı fakat Kemal, Azer’e yakalandı. Kardeşi Kadir’e karşılık Çukur’dan Kemal’i alan Azer ile Koçovalıların karşılaşmasında nefesler tutuldu. Kemal-Kadir değiş tokuşunda gerilim yükselse de Koçovalılar Kemal’i, Azer ise kardeşi Kadir’i geri aldı.

Babasının katilini bulmak için gitmeye kararlı olan Vartolu’yla Yamaç’ın yüzleşmesi duygu dolu anlara sahne oldu. Koçovalı kardeşler, Bülent’in tüm adamlarını etkisiz hale getirdikten sonra sahneyi Vartolu’ya bıraktı. Her operasyona renk katan Vartolu, bu seferki çatışmanın bitişini kardeşleriyle birlikte halay çekerek kutladı. Azer, Bülent’i kullanarak Koçovalıları tuzağa çekti. Azer’i karşısında bulan Yamaç’ın elindeki silahı atarak ölüme yürüdüğü anlarda büyük bir sürpriz gerçekleşti. Kemal, Azer’in namlusunun ucunda bulunan Yamaç’ın önüne atlayıp onu kurtardı. Yamaç’ın kollarına düşen Kemal ekran başındakileri gözyaşlarına boğarken, Kemal’e ne olacağı merak konusu oldu.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

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