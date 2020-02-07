Çukur 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'a Yamaç ve Efsun'un öpüşme sahnesi damga vuracak!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 10 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan 87. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Çağatay’ın “Artık ayağımın altında bir Koçovalı istemiyorum!” sözleriyle intikam fitilini bir kez daha ateşlediği tanıtımda Çukur baskına uğruyor. Çukur’a geri dönen Cumali polislerden köşe bucak kaçarken, Yamaç’ın aksiyon dolu dövüş sahneleri heyecanı yükseltiyor. Efsun ve Yamaç yakınlaşması dikkat çekerken, ayakları üzerine düşen Emmi’ye ne olacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR’DA NELER OLACAK?

Çukur Pazartesi akşamı 3. sezonun 20. bölümüyle ekrana gelecek. Çağatay bütün gücüyle Çukur’un üstüne yürümeye devam ederken yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil Koçovalı kadınlar da etkilenecek.

Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u kimin koruyacağı merak konusu olacak. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koyacak.

Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında bulacak ve para için kendilerine saldıranlarla amansız bir köşe kapmaca oynayacak. Heyecan ve aksiyon dolu anlar seyirciyi ekran başına kilitleyecek.