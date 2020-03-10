Çukur 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Vartolu'dan Çağatay Erdenet'i bitiren plan! Çukur 91. son bölüm izle

Çukur’un 9 Mart Pazartesi ekrana gelen 3. sezonun 24. bölümünde Cumali tarafından eve getirilen Damla’ya doktor ilk müdahaleyi yaparken, Koçovalı ailesi Cumali ve Damla’nın yaşadıklarıyla derinden sarsıldı. Cumali, Damla’nın kendine gelmesiyle intikam yemini etti. Çağatay’ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali’yi korumak isteyen Çukurlu gençler adeta etten duvar ördü. Polis, gözaltına aldıkları Yamaç’tan Çağatay’ı bulmak için yardım istedi. Bu sürpriz teklifi kabul etmeyen Yamaç, polisi karşısına aldı.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur, 9 Mart Pazartesi akşamı 91. son bölümüyle ekrana geldi. Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen 92. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Vartolu Sadettin ve Çağatay’ın karşı karşıya geldiği sahnede çalan “Halimem” türküsü eşliğindeki Vartolu’nun eğlenceli halleri izleyenleri gülümsetiyor. Polislerin geldiği ve Çağatay Erdenet’i tutukladığı anlar heyecanı yükseltirken, olayları Mahsun ile birlikte izleyen Yamaç zaferinin tadını çıkarıyor.

Murtaza’yı alan Vartolu, Timsah’ın peşine düştü. Timsah’ı ararken girdiği çatışmadan Aliço’nun yardımıyla kurtulan Vartolu, Timsah’ı öldürdü. Efsun, Yamaç’ın karşısında koz elde etmesi için kritik bir hamle yaptı. Cumali, tutulduğu yerden yangın çıkararak kaçmayı başardı ve Çağatay’a saldırısıyla nefesleri kesti. Cumali’nin saldırısından kurtulmayı başaran Çağatay’a Murtaza yardım etti. Cumali’yi zor kullanarak engellemeyi başaran Yamaç, ağabeyinin bu hale gelme nedenini öğrendiğinde gözyaşlarına hâkim olamadı.

Çağatay’ın Cumali’yi istediği Yamaç’tan polis de Çağatay’ı istedi. Bir gün süre verilen Yamaç’ın ne yapacağı merak konusu oldu. Yamaç, final sahnesinde öldü sanılan Emir’in yanına giderek ekran başındakilere büyük bir şok yaşattı. Peki, Emir’in verdiği bilgiler Çağatay’ın sonunu getirecek miydi?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Gizem Ergün eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 16 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

