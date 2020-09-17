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  4. Çukur 96. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Ellerinde İdris Koçovalı'nın kanı var" Çukur'da Azer ve Karaca evlenecek mi?

Çukur 96. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Ellerinde İdris Koçovalı'nın kanı var" Çukur'da Azer ve Karaca evlenecek mi?

DİZİ HABERLERİ  | 17.09.2020 23:00 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 96. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Karaca ve Azer'in düğününün olduğu tanıtımda Sultan, Azer'in ellerinde İdris Koçovalı'nın kanının olduğunu söylerek Karaca'yı şoke ediyor. Duyduğu bu acı gerçek karşısında Karaca'nın vereceği karar merakla bekleniyor. İşte Çukur 4. sezon 3. bölüm fragmanı.

Show TV’nin Ay Yapım imzalı Çukur dizisini 21 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 96. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Ailesinin evliliğine karşı çıktığı Karaca, Azer ile nikah masasına oturuyor. Ancak Sultan'ın söyledikleri karşısında Karaca büyük bir şok yaşıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Çukur sokakları Yamaç’ın vurulma haberiyle çalkalanırken Koçovalılar’ı bekleyen tek kötü haber bu olmayacak. Bütün aile önce Cumali’nin Yamaç’ı vurduğunu öğrendiğinde sonra da Cumali'nin söylediği gerçeklerle bir kez daha sarsılacak. Yamaç’ın vurulmasını bir fırsat olarak değerlendiren Cengiz Erdenet Arık’la işlerine devam edecek ancak bu kez yollarına hiç beklenmedik, gizemli biri tarafından taş konulacak. Yamaç sürpriz bir isim tarafından kaçırılıp iyileştirilirken Cumali Çukur’da yeni bir devir açtığını ilan edecek. Koçovalılar yeni haberlere alışmaya çalışırken Karaca kendi kaderini çizmeyi seçecek ve Azer’le birlikte hayatlarını değiştirecek bir karar alacaklar. Yamaç mahallesinin artık onun mahallesi, evinin artık onun evi olmadığını fark ettiğinde vereceği karar merak konusu olacak.


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