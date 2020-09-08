Çukur'a damga vuran Sabahat Akkiraz sahnesi! Sabahat Akkiraz Çukur'daki Suriye'den Çıktım türküsüyle mest etti

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, 7 Eylül Pazartesi akşamı 4. sezon ve 94. bölümüyle ekrana geldi. Sürpriz gelişmelerin yaşandığı Çukur'un son bölümde, ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz'ın konuk olduğu sahne ise beğeni topladı.

Emmi sürpriz yaparak, Yamaç, Cumali, Selim ve Salih'i bilmedikleri bir yere götürdü. Dışarıdan kapalı görünen mekana giren Koçovalı kardeşler ise karşılarında usta sanatçı Sabahat Akkiraz'ı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Senaryo gereği, İdris Koçovalı'nın eski dostu Sabahat Akkiraz, oğullarıyla birlikte kendisini dinlemek isteyen İdris Koçovalı'nın da isteğini yerine getirmiş oldu.

Koçovalı kardeşlerin babalarının yokluğunda yaşadıkları acıyı gösteren sahne izleyenleri duygulandırdı. Ünlü türkücü Sabahat Akkiraz Barak- Suriye'den Çıktım türküsünü söyledi ve izleyenler mest oldu.



