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  4. Çukur'a damga vuran Sabahat Akkiraz sahnesi! Sabahat Akkiraz Çukur'daki Suriye'den Çıktım türküsüyle mest etti

Çukur'a damga vuran Sabahat Akkiraz sahnesi! Sabahat Akkiraz Çukur'daki Suriye'den Çıktım türküsüyle mest etti

DİZİ HABERLERİ  | 08.09.2020 02:44 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 4. sezon ilk bölümüne ünlü türkücü Sabahat Akkiraz sürprizi yaşandı. Çukur'a konuk olan Sabahat Akkiraz, Yamaç, Cumali, Vartolu Salih ve Selim'e sürpriz yaparak Vurma Zalim Vurma türküsünü söyledi. Dizide senaryo gereği İdris Koçovalı'nın dostunu canlandıran Sabahat Akkiraz'ın söylediği türkü son bölüme damga vurdu. İşte Çukur'daki Sabahat Akkiraz sahnesi.

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, 7 Eylül Pazartesi akşamı 4. sezon ve 94. bölümüyle ekrana geldi. Sürpriz gelişmelerin yaşandığı Çukur'un son bölümde, ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz'ın konuk olduğu sahne ise beğeni topladı.

Emmi sürpriz yaparak, Yamaç, Cumali, Selim ve Salih'i bilmedikleri bir yere götürdü. Dışarıdan kapalı görünen mekana giren Koçovalı kardeşler ise karşılarında usta sanatçı Sabahat Akkiraz'ı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Senaryo gereği, İdris Koçovalı'nın eski dostu Sabahat Akkiraz, oğullarıyla birlikte kendisini dinlemek isteyen İdris Koçovalı'nın da isteğini yerine getirmiş oldu.

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Koçovalı kardeşlerin babalarının yokluğunda yaşadıkları acıyı gösteren sahne izleyenleri duygulandırdı. Ünlü türkücü Sabahat Akkiraz Barak- Suriye'den Çıktım türküsünü söyledi ve izleyenler mest oldu.

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