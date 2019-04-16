Çukur'a sahte Baykal, Timsah ve siyah yüzüklü damga vurdu! İşte yeni bölümde yaşananlar! Çukur 61. son bölüm izle

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur'un 15 Nisan Pazartesi yaynlanan 61. son bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı. Çukur'da Sena'nın ölümünün ardından kendisine bırakılan notla şaşkına uğrayan Yamaç, siyah yüzüklü kişi tarafından akvaryuma kapatıldı. Ancak Yamaç ölmek üzereyken siyah yüzüklü kapağı açtı. Çukur'a yeni katılan Ahmet Melih Yılmaz'ın canlandırdığı Timsah karakteri ise son bölüme damga vurdu. Yamaç'a ulaşmak isteyen Timsah, Cumali'yi kaçırdı. Diğer yandan ise siyah yüzüklünün, Baykal'ın yerine koyduğu kişi ortaya çıktı. Sahte Baykal öldürülmek üzereyken kaçtı ve mahalleye geldi. Yamaç'a tüm gerçekleri anlatmak üzere olan sahte Baykal dürbünlü tüfekle vurularak öldürüldü. SİYAH YÜZÜKLÜ, YAMAÇ'I AKVARYUMA KAPATTI Çukur son bölümde Yamaç, Yüzüklü’nü kendisine bıraktığı küpürler sayesinde Gül Pavyon’a gidiyor. Sena ile olan anıları gözünün önünden geçiyor. Sena’nın hayatını kaybettiği akvaryuma bu kez Yamaç giriyor. Yamaç’ın gözlerini kapadığı sırada Yüzüklü, akvaryumun kapağını kapatıyor. Sena’nın başlangıç olduğunu, daha çok görüşeceklerini söylüyor ve kapağı açıyor.

Yamaç, Meliha’nın yanına gidiyor. Meliha, fotoğraftaki adamın Edip isimli biri olduğunu, Gül Pavyon’da çalıştığı sırada kendisine takıntılı olduğunu anlatıyor. Meliha, hayatında sadece İdris’in olduğunu belirtiyor. Bu sırada İdris geliyor. Yamaç, Edip’i öldürenin İdris olduğunu, Edip’in oğlunun da intikam almak için Sena’yı öldürüp öldürmediğini öğrenmeye çalışıyor. SAHTE BAYKAL ÖLDÜRÜLDÜ Yamaç’ı arayan Sahte Baykal Çukur’a geliyor. Neler olup bittiğini bir an önce öğrenmek isteyen Yamaç koşturarak halı sahanın oraya gidiyor. Bu sırada Çukur’da olan Yüzüklü, Yamaç ve Sahte Baykal’ı gözetliyor. Yamaç’ın her şeyi öğreneceği sırada Yüzüklü, Sahte Baykal’ı vuruyor. TİMSAH CUMALİ'YE NE YAPACAK? Araba ile eve dönen Cumali, Timsah tarafından sıkıştırılıyor. Çukur’un çocukları Cumali’ye sorun olup olmadığını soruyor. Cumali, çocuklara eve gitmesini söylüyor ancak Timsah onları tutuyor. Timsah’a kendisini almasını söyleyen Cumali, çocuklardan birinin vurulduğunu görüyor. Timsah Cumali'yi kaçırarak bağlıyor. Cumali'ye ne olacağı ve nasıl kurtulacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

ÇUKUR 62. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Çukur dizisinin merakla beklenen 62. yeni bölümden ilk sahne ve fragman Show TV tarafından yayınlanmadı. Çukur'un 22 Nisan Salı ekrana gelecek olan 62. yeni bölüm fragmanı önümüzdeki günlerde yayınlanacak. ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Vartolu, Koçovalılar’ın taşlarını bulmak için Cemil’in cenazesinden aldıkları adam ile yola koyuluyorlar. Nejat bilerek kapının alarmını çalıyor ve adamları geliyor. Kemal, Metin ve Vartolu, Nejat’ın adamlarıyla çatışmaya başlıyor. Bu sırada Vartolu, Celasun’dan yardım istiyor. Nejat, kapıyı açarak taşları Vartolu’ya gösteriyor. Selim’den Baykal’ın mezarının boş olduğunu öğrenen Yamaç vakit kaybetmeden onun mekanına gidiyor. Yamaç ve Selim çatışmaya giriyor. Remzi ve Yüzüklü’nün adamı arabaya binerken Yamaç onları görüyor. Aradıkları kişinin Baykal olmadığını, gördüğü adamın başka biri olduğunu söyleyen Yamaç onu tanımadığını belirtiyor. Yamaç, İdris’e Edip’in oğlunun durmayacağını söylüyor. İdris buna izin vermeyeceklerini söylese de Yamaç, elinden bir şey gelmediğini belirtiyor. Selim’e bir telefon geliyor ve yüü düşüyor. Yamaç bir şeylerin ters gittiğini anlıyor. Emmi, Cemil’i aldıklarını ve meydana cesedini bıraktıklarını anlatıyor.

Timsah, Cemil'e darp etmiş bir şekilde sorular soruyor. Cevap alamayıca Yamaç’a nasıl mesajını ileticeğini belirtiyor. Adamına not yazmasını söylüyor ve Cemil'i vuruyor. Yamaç, Aliço’nun yanına gidiyor. Ceketinin cebindeki küpürü çıkararak bu olayı çözmek lazım diyor. Aliço, küpürde yazan yazıları hatırlıyor ve anlatmaya başlıyor. Yamaç, küpürde yazan Meliha ile İdris’In arkadaşı Meliha’nın aynı kişi olduğunu anlıyor. Sena’nın ölümünün Meliha ile ilgili olup olmaması Yamaç’ı meraka düşürüyor. Çukur’a gelen Timsah, Yamaç Koçocalı’yı mahalleliye soruyor. Timsah’ın konuştuğu kişi Yamaç’ın oğlu sayıldığını belirtiyor. Timsah da bunun üzerine Yamaç’ın kendisini bulmasını söylüyor. ÇUKUR 61. BÖLÜM ÖZETİ Yamaç, hiç beklemediği anda, farkında olmadan Yüzüklü ile yan yana gelecek. Yüzüklü’nün, Yamaç’a Sena’nın ölümüyle ilgili ipucu bırakması Yamaç’ı, Meliha ile karşı karşıya getirecek. Sedat’ın hayatını kaybetmesi Çukur’a yepyeni bir düşman kazandıracak. Gözlerin Yüzüklü’ye çevrildiği sırada Timsah izini belli etmeden, Yamaç’a ulaşabilmek ve Sedat’ın intikamını alabilmek için Çukur’da ortalığı karıştıracak. Vartolu Salih’in değerli taşların peşine düşeceği bölümde, Yamaç sürpriz şekilde Baykal’dan telefon alacak. Herkesin Yüzüklü ve Baykal’a odaklandığı bölümde Timsah’ın, Koçovalı erkeklerinden biriyle yüzleşmesi şaşırtıcı bir sonla bitecek.